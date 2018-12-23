فولفسبورج يفوز على أوجسبورج (3 ـ 2) في الدوري الألماني

فاز فريق فولفسبورج على مضيفه أوجسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب "إمبولس أرينا"، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل أهداف فولفسبورج كل من: جوشا جويلافوجي وويليام دي أيزفيدو فورتادو وريناتو ستيفن في الدقائق 33 و41 و89، فيما سجل هدفي أوجسبورج راني خضيرة وسيرجيو كودوفا في الدقيقتين 49 و59.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب "البوندسليجا".. بينما توقف رصيد أوجسبورج عند 15 نقطة في المركز الـ 15.