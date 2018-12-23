وزير الرياضة يشارك في ماراثون روتاري للتوعية بـ"شلل الأطفال"

شارك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في الماراثون الذي نظمه نادي روتاري جيزة الصيد، برئاسة إيمان هاني، تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية مصر 2451، عبدالحميد العوا، في إطار حملة التوعية بمرض شلل الأطفال.



كما نظم نادي روتاري جيزة الصيد، مباراة ودية خيرية لكرة القدم، جمعت عددًا من نجوم الكرة المصرية، وقدامى لاعبي الأهلي والزمالك، بينهم أحمد شوبير وحازم إمام، بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة، والإعلاميين خالد لطيف وسيف زاهر.



وحضر الفعالية أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد، وعماد عبدالوهاب رئيس لجنة الصورة العامة للروتاري، وأعضاء من أندية الروتاري بمصر.