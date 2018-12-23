رئيس وزراء العراق: الحكومة تقوم بواجباتها في تأمين الحدود

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية المواطنين وتأمين الحدود.



جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس الأمن الوطني العراقي لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي الخاص بانسحاب قواتها من سوريا، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد.



وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك الإجراءات الاحتياطية والاستباقية اللازمة لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الأراضي السورية إلى العراق.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد في وقت سابق أن بلاده مستمرة بالتزاماتها بمحاربة "داعش" في العراق.