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اقتصاد
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:33 م

هشام طلعت يقترح إنشاء صندوق لدعم السكن لمحدودي الدخل

هشام طلعت يقترح إنشاء
حسن كامل
dostor.org/2447727

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إن ارتفاع سعر الفائدة يقف عائقًا أمام توفير وحدة سكنية بسعر مناسب للعملاء.

أضاف مصطفى، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع تكلفة البناء تسببت في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مطالبًا البرلمان بضرورة إنشاء صندوق لدعم السكن لمحدودى الدخل بفائدة صغيرة، إضافة إلى فتح المجال للعمل بنظام B.O.T لخلق تنمية عمرانية.

ولفت إلى أن مصر تحتاج مليون وحدة سكنية سنويا متسائلًا: "هل نستطيع خلق مليون وحدة سكنية سنويًا حاليًا في ظل عدم وجود قدرة للتمويل، مقترحا تأسيس صناديق دعم من خارج ميزانية الدولة.

أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى العقارية إلى أن القطاع العقاري قاطرة التنمية والتمويل العقاري في العالم يساهم بنسبة من 60 - 70 % من التمويل البنكي، لذلك لا بدّ من عمل آلية جديدة، موضحًا أنه لا بد من قرار سياسي يتبناه البرلمان لدعم السوق العقارية في مصر.

هشام طلعت يقترح إنشاء صندوق لدعم السكن لمحدودي الدخل
هشام طلعت يقترح إنشاء صندوق لدعم السكن لمحدودي الدخل
هشام طلعت يقترح إنشاء صندوق لدعم السكن لمحدودي الدخل
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