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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:32 م

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر
أميرة العناني
dostor.org/2447725

وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مساء الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد رفيع المستوى يزور المملكة.

كان في استقبال شيخ الأزهر في مطار الملك خالد الدولي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وعدد من وكلاء الوزارة والمسؤولين، والقائم بالأعمال بسفارة مصر المستشار محمد ضياء، ومندوب عن المراسم الملكية.

وأعرب شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهما بالإسلام والمسلمين وما يجمع الكلمة ويوحد الصف.

كما شكر فضيلته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معربا عن سعادته وشعوره بأنه في بلده، وأنه يحس وكأنه انتقل من مكان إلى مكان داخل مصر.

وقال شيخ الأزهر: إنها علاقة جغرافيا وتاريخ، فهي علاقات راسخة وأصيلة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن المملكة تحتضن البقاع المقدسة التي تهفو إليها النفوس، وهو ما يزيدنا محبة لها وتعلقا بها.

وعما تتعرض له المملكة بشكل عام من حملات إعلامية منظمة تستهدف أمنها، رد فضيلته: إن المملكة ومصر مرتا بأزمات عديدة أشد من هذه، لكنهما نجحتا بفضل الله في تجاوزهما، وتخليفها وراء ظهورهما.

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الشئون الإسلامية السعودي (صور)
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