​ ذيل الأسد.. وذيول الكلاب



المصريون قطعوا ذيل الأسد.. تلك الشهادة، أو العبارة، قالها الرئيس السوفيتى نيكيتا خروتشوف، حرفيًّا، لسفيرنا فى موسكو، محمد القونى، واختارها هيكل عنوانًا للطبعة الإنجليزية من كتابه «ملفات السويس». وبعد مرور ٦٢ سنة، ما زلنا مستمرين فى قطع ذيول الأسود وذيول الكلاب، وذيول كل ذوات الأربع التى تريد بنا شرًا.

فى مثل هذا اليوم، ٢٣ ديسمبر ١٩٥٦- وقت كتابة هذه السطور- خرجت القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية، تجر أذيال خيبتها من مدينة بورسعيد الباسلة، بعد معركتين، إحداهما عسكرية والأخرى دبلوماسية. وليس صحيحًا أن النصر كان سياسيًا، وليس عسكريًا‏. كما كشفت وثائق، ظهرت لاحقًا، عدم جدية الإنذار السوفيتى بضرب لندن وباريس وتل أبيب بالصواريخ الذرية. أما ما حدث، فهو أن المصريين لم يخوضوا المعركة فى ميدان القتال وحده، بل خاضوها أيضًا فى ساحات أوسع وأكبر، وانتزعت الدبلوماسية المصرية إدانة العالم للمعتدين، بينما لم يجبرهم على الرحيل، إلا النصر الذى حققه مصريون استبسلوا فى الدفاع عن أرضهم.

الدورة الطارئة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التى انعقدت، بسبب العدوان، انتهت إلى سبعة قرارات، نص السادس فيها «صدر فى ٧ نوفمبر» على أن ينسحب الإسرائيليون إلى خلف خطوط الهدنة والحدود الدولية، وطالب بريطانيا وفرنسا بسحب قواتهما فورًا. غير أن الدولتين لم تستجيبا لذلك إلا اضطرارًا، ففى اليوم نفسه كان العنوان الرئيسى فى الصفحة الأولى لجريدة الجمهورية «القتال من بيت لبيت»، وكان أهالى بورسعيد والمتطوعون من كل المحافظات فى القتال، يقاتلون ببسالة مع قواتنا المسلحة. وحتى وقف إطلاق النار، لم تتمكن القوات البريطانية والفرنسية من الاستيلاء إلا على ٢٣ ميلًا «٣٧ كيلومترًا» فقط من القناة.

تقرير «هندريكس» عن تفاصيل المعركة، تضمن ملاحظة للجنرال حاييم لاسكوف، رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلى، كتبها فى تقريره الرسمى عن عمليات سيناء، وكان نصها كالتالى: «حاولنا بناء أسطورة حول الجيش الإسرائيلى، وحول فكرة أنه جيش لا يُهزم، وأردنا أن يكون لهذه الأسطورة تأثير ضخم على معنويات الجيش والشعب. ولكن هناك خطورة إذا صدقنا ذلك، وخلطنا بين الدعاية التى نقولها للآخرين والحقائق التى يجب أن نعترف بها لأنفسنا». وبسبب تلك الحرب، سقطت حكومتا أنتونى إيدن، وجاى موليه.

سقطت حكومة إيدن، وما زالت استطلاعات الرأى البريطانية، إلى الآن، تؤكد أنه كان أسوأ رئيس وزراء فى تاريخ بريطانيا، لأنه اشترك فى كارثة السويس ١٩٥٦، التى قادت إلى «تمزق كل ما تبقى من إرث الإمبراطورية البريطانية»، كما ذكر «د. ر. ثورب»، فى كتابه «حياة وعصر أنتونى إيدن» الذى خصص لما وصفها بـ«كارثة حرب السويس» ٨٠ صفحة من ٧٥٠، هى عدد صفحات الكتاب. أما حكومة جاى موليه، فقد أدت الأزمات المتكررة التى شهدتها فرنسا إلى حالة من عدم الاستقرار، ثم إلى أزمة مايو ١٩٥٨ «أو انقلاب ١٣ مايو» ليعود شارل ديجول إلى العمل السياسى بعد ١٢ عامًا من الغياب مشترطًا وضع دستور جديد، ومنحه صلاحيات استثنائية. وبالموافقة على الدستور الجديد، فى ٢٨ مايو ١٩٥٨، انتهت الجمهورية الفرنسية الرابعة.

الخدعة الكبرى كانت ادعاءات أن الإدارة الأمريكية، إدارة أيزنهاور، لم تكن راضية عن العدوان. ومع أن الولايات المتحدة هى التى تقدمت بمشروع قرار ضد العدوان إلى مجلس الأمن، فى ٣٠ أكتوبر ١٩٥٦ إلا أن ليونيد مليتشين فى كتابه «ملفات سرية» كشف عن تورط المخابرات المركزية الأمريكية فى العدوان الثلاثى. وأوضح أنها كانت على علم بكل تفاصيل استعدادات إسرائيل وفرنسا وبريطانيا فيما وصفها بـ«حملة سيناء»، رغم النفى الرسمى من جانب الإدارة الأمريكية واتهامات الكونجرس للمخابرات المركزية بالتقصير.

ربما كان ذلك تصفية حسابات داخلية قديمة، أو رد فعل على قيام الرئيس الأمريكى أيزنهاور بتعيين الأخوين جون فوستر دالاس وآلان دالاس فى منصبى وزير الخارجية ورئيس المخابرات المركزية. وربما كانت تلك الحرب فرصة للإدارة الأمريكية للحد من نفوذ بريطانيا فى الشرق الأوسط. على أن ما يغيظك ويحرق دمك، هو أن تجد بيننا ذيولًا للكلاب أو الحيات، تشكك فى انتصارنا، بينما يقر البريطانيون والفرنسيون والإسرائيليون بهزيمتهم فى الحرب العسكرية قبل الدبلوماسية.

النصر، الذى احتفلنا بعيده أمس، كان مصريًا خالصًا، بجانبيه العسكرى والدبلوماسى، الأول قادته قواتنا المسلحة واستبسلت فيه المقاومة الشعبية. والثانى قاده وزير خارجيتنا، الدكتور محمود فوزى، والسفير عمر لطفى، مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة. ومعروف أن الأداءين العسكرى والدبلوماسى، هما وجها العمل السياسى، وأن ما لم يحسمه الأول يستكمله الثانى، والعكس. وهذا بالضبط هو ما فعلناه كثيرًا، وما زلنا نفعله إلى الآن، مع ذيل الكلب وذيل الحية وذيول كل ذوات الأربع التى تريد بنا شرًا.

