قصواء الخلالى تكتب: الذين لم يخجلوا من الله ورسوله





كانت المرة الأولى، حيث عُدت منذ يومين من أداء مناسك العمرة بعد سفرى للمملكة العربية السعودية، واستمتاعى بأيام طيبة فى الأراضى المقدسة المباركة، وكانت أرقى ما فعلت فى حياتى حتى إننى دعوت الله أن أعود مرارًا وتكرارًا، فأنت ستنعم بالسلام وقيمة التخلص من الدنيا وتشتم رائحة الزهد فوّاحة فى روحك وقلبك استعدادًا لرحيلك المحتوم، وحقيقة كانت لحظات بقيمة عمْر مضى أدعو الله أن يكتبها لنا جميعًا توبة وتقربًا وارتقاء.

بين كل ما شاهدت من عظمة وصفاء، هالنى ما رأيت ولم أكن أتخيل مشاهدته، فقد كنت أسمع على فترات متباعدة عن سرقات تحدث فى الحرم المكى فى مواسم الحج والعمرة وغيره، لكننى لم أتخيل أن أشاهد ذلك بأم عينى.

فقد رأيت أكثر من حالة للتحرش اللفظى والجسدى فى صحن الكعبة ومحيطها الخارجى، سيدات يعرضن أرقام هواتفهن ورجال يطلبون اللقاء وسيدات يستنجدن بالحرس داخل الحرم و«الذين يقومون بدور عظيم ويتعرضون لإرهاق كبير بالمناسبة» نتيجة هذه المسئولية، ولكن مما شاهدته علمت أن الله قد أعانهم عليها، وكانوا حازمين للغاية.

نظرت أنا وإخوتى الذكور وأمى تجاه الأصوات فوجدناهم قد ضبطوا الأمور على أكمل وجه.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل شاهدنا أيضًا بعض المطاردين للسيدات المسنات والفتيات الصغيرات، والله صغيرات ومسنات لا يرجى منهن متاع، وكدنا نجن من هذه المشاهد المقززة وسط حالات صمت أو هروب من السيدات إما لخوف أو انشغال بالله عن غيره حتى دافعنا عنهن أو دافع غيرنا.

شاهدت سرقات، نعم، شاهدت سرقات لهاتف محمول وغيره داخل الحرم المكى، أما المخيف بالنسبة لى، فهو أننا فى الحرم النبوى الشريف كنا قد انتهينا من صلاة الفجر فى مسجد الرسول، صلى الله عليه وسلم، داخل المدينة المنورة، ووقفنا لشرب مياه زمزم من المبردات، ففوجئت بسيدات يستولين على صفوف الأكواب المعدة للشرب داخل الحرم النبوى، وقمن بوضعها فى الأكياس البلاستيكية وتخبئتها وعندما هممنا بنصحهن، تجاهلن وتحركن بسرعة للخارج، فوقفنا مذهولين، رغم ما فى الحرم النبوى من انضباط ومراقبة من السيدات اللاتى يحرسن الشق الخاص بالسيدات، إلا أن من نَوين السرقة لم يتورعن عن ذلك.

هؤلاء جميعًا وغيرهم الله أعلم بهم، وعسى أن يكتب لهم توبة نصوحة ويقبلهم دون حساب، لكننى أشفقت على أطفالنا وأنفسنا فى هذه الحياة البائسة، هل نحن حقًا نعيش فى هذا العالم المريض المجنون معدوم القيم والمبادئ؟

كنت قد سمعت لكننى أصابتنى صدمة الرؤية وتألمت عينى وأدمت روحى المشاهدة، فالقتل والسرقة والزنا وغيرها تُرتكب يوميًا من مشرق الأرض لمغربها، وربما فى عوالم أخرى خلق الله فيها مخلوقات أخرى لا نعلم عنها شيئًا، فلقد قسم الله لنا التوبة والخطيئة، ولو أننا لم نخطئ ونتب لاستبدلنا بآخرين يخطئون ويتوبون، ولكن لم أتخيل أبدًا أن أشاهد ذلك بعينى فى الأراضى المباركة وفى الحرم المكى والحرم النبوى الشريف، واللذين نُهينا من دهس النمل فيهما، فما بالك بأناس دهسوا الإنسانية والأخلاق وتجرأوا على الله دون خجل!!

فماذا كان فى رأس هؤلاء أو بالأحرى فى قلوبهم حينما كانوا ينظرون إلى الكعبة وتمتد قلوبهم وأيديهم وألسنتهم لسرقة أو تحرش؟!، وماذا كان فى نفس هؤلاء الذين امتدت قلوبهم لسرقة مال المسجد النبوى المخصص لخدمة المسلمين من زواره؟!

لقد خشيت على نفسى وعلى ذريتى وأهلى ومن أحب فى هذا الضياع، فالعالم الذى يسرقون فيه الكعبة والمسجد النبوى دون ورع من الله ولا خجل من نبيه محمد، صلى الله عليه وسلم، عالم مملوء بالإرهاب، وقلت لنفسى إننا أقوام تعساء وليس لنا ملجأ إلا الله، ندعوه فيحفظنا وأبناءنا، وربما يرى القارئ الآن أننى حالمة مثالية لا أقرأ حوادث اليوم ولا أسمع عن نكبات الزمان، بالعكس تمامًا، واقعية أنا للغاية ومتعايشة، ولكن أن يقترب الخطر منك، وأن ترى أشخاصًا ضاقت بهم الأرض بما رحبت فذهبوا إلى أطهر بقاعها يرتكبون المعاصى دون خوف وقلق، فذلك مؤلم وصادم وغير منطقى تقبله أو استيعابه حتى.

وأما ما أسعدنى وغيرى، فهو مشاهدة كل هؤلاء المتفانين لخدمة الحرمين الشريفين، الملهوفين على تنظيفهما وتحسينهما دون كلل أو ملل، فعامل النظافة وحارس الأمن والضباط والموظفون جميعًا بلا استثناء شاهدتهم، يؤدون واجبهم بحب شديد ويرشدونك فورًا إلى ما تريد، يتعاونون مع الصغير والكبير بكل مودة.

وأما أجمل ما رأيت فهى وجوه التائبين البكائين لله تقربًا وحبًا، فقد عم المكانين وجوه نقية وأنفس داعية لله باحثة عن السلام، وقد أحسنت المملكة العربية السعودية خدمة الحرمين الشريفين بالتطوير والإنشاء والإصلاح والمراقبة والتكنولوجيا، ولم يتركوا مجالًا لحاجة فى نفس زوار الحرمين الشريفين إلا وقضوها.

وبين هذا وذاك رأيت حقيقة الحياة مجردة، فلا يوجد خير مطلق ولا شر مطلق، فمن أذى المسلمين فى الحرمين قابله من خدمهم تطوعًا وحبًا، ومن تأذى فيهما قابلته معية الله ولطفه، ويسرى ما سرى على حال الدنيا، فبين هؤلاء المزعجين الذين يفرضون علينا قيمة اللا قيمة، ومبدأ اللا مبدأ، ستجد هؤلاء الطيبين كنبتة صالحة تملؤنا عبيرًا وثمرًا، وتلهينا عن فسادهم، ولأن الطيب يطرد الخبيث، فقد كتب الله أن يستمر الخير فينا إلى قيام الساعة، فبين كل أنفس أمارة بالسوء، ستناديك تلك النفس اللوامة لتزيد إيمانك بالحق وتقربك لله بالخير، فاللهم قابلنا بهم واجعلنا منهم ولهم، واكفنا يا رب ما نقابل يوميًا من صنوف بشرية لا يخجلون من الله ورسوله.

