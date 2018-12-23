حرس الحدود يهزم الإنتاج الحربي 2 - 1 في الدوري

فاز فريق حرس الحدود على ضيفه الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد المكس مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.

أحرز هدفي الإنتاج كل من إيدو موسيس والشيخ أحمد في الدقيقتين 38 و82، قبل أن يقلص محمود حمادة الفارق للضيوف في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد رجال المدرب طارق العشري إلى النقطة الـ21 ليرتقي الفريق إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة المدرب مختار مختار عند 26 نقطة ليظل في المركز الخامس بالتساوي مع المقاولون العرب الذي لعب 16 مباراة.