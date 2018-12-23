السبت.. توقيع كتاب "ثقافة الجماهير والسلطة" بدار حسناء للنشر

تقيم دار حسناء للنشر والتوزيع بالأسكندرية، حفل تدشين وتوقيع كتاب "ثقافة الجماهير والسلطة منذ أقدم العصور وحتى عصر مواقع التواصل الاجتماعى"، للكاتب محمد سيد ريان، ويناقشه الكاتب الصحفى حسام عبد القادر المستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية، ويدير اللقاء الباحثة أميرة مجاهد مدير الصالون الثقافى بأوبرا الإسكندرية، وذلك فى مساء السبت 29 ديسمبر 2018 الساعة السابعة مساء بمقر الدار.



وقال"ريان" فى تصريحات لـ"الدستور"، إن دراسة تاريخ الجماهير تساعد في توضيح الصورة عن الجماهير منذ أقدم العصور، ويوضح الكتاب الكثير من الإشكاليات الخاصة بالعقل والوجدان السياسي للجماهير العربية.



الكتاب يناقش قضايا عديدة أبرزها ثقافة الصورة، حيث تعتبر الصور المزيفة واستخدامها ضمن الأخبار المضللة أحد أهم ملامح الخطاب الإعلامى والثقافي على مواقع التواصل الاجتماعى والوسائط الإلكترونية، وربما يعود ذلك لأن الإنترنت هو بيئة مفتوحة وغير محكومة بضوابط أخلاقية فيستغل البعض ذلك في النفاذ إلى الجماهير الإلكترونية العريضة ومن ثم إثارة الغرائز وتشجيع الخلافات بين الأفراد والجماعات ومحاولة هدم المجتمعات والدول سواء كان ذلك موجهًا بدافع شخصي أو رغبة مجموعة معادية، ويؤكد أن الحلول الثقافية هى المفتاح السحري لكل مشاكلنا المستعصية مثل الإرهاب والتطرف والجهل.



مؤلف الكتاب محمد سيد ريان، كاتب في مجال الثقافة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والإعلام الإلكترونى ومهتم بقضية التسويق الإلكتروني للثقافة، عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة السابق، حصل كتابه "تسويق المنتج الثقافى في عصر الثقافة الرقمية"على جائزة أفضل كتاب في مجال العلوم الرقمية لعام 2017 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وهو حاصل على جائزة الشباب العربي المتميز عام 2011 من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالقاهرة، كما تم تكريمه كأحد أهم الشخصيات البارزة في مجال الإعلام الجديد من جهات عديدة مثل الاتحاد العربى للصحافة الإلكترونية.

