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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:25 م

منى حلمى تكتب: مشغولة جدًا.. عندى موعد مع الحياة

الدكتورة مني حلمي
الدكتورة مني حلمي
dostor.org/2447714


إذا الشعب يومًا أراد الحياة.. فلا بـــد أن يستجيب القدر
ولا بــــد لليـــــل أن ينجـــلى.. ولا بـــد للقيـــــــد أن ينكســــر
ومنْ لم يعانقه شوق الحياة.. تبخر من جــــوّها واندثـــــــر
ومنْ لا يحب صعود الجبال.. يعش أبد الدهر بين الحُفــــر
وقالت لى الأرض- لما سألت.. أيا أم هل تكرهين البشر؟
أبارك فى الناس أهل الطموح.. ومنْ يستلذ ركوب الخطر.
هذه أبيات من القصيدة الشهيرة، «إرادة الحياة»، لشاعر الخضراء، شاعر تونس، أبى القاسم الشابى، ٢٤ فبراير ١٩٠٩ - ٩ أكتوبر ١٩٣٤، الذى رحل مبكرًا، بسبب مرض غامض فى القلب. كلما لمحت «فيروس اليأس»، قادمًا من بعيد، إلى حدود بيتى، مستكشفًا طرقات جسدى، وأركان روحى، أسرعت بالتشبث بهذه القصيدة، الفريدة، فى قوتها، وفى معناها.
إن «فيروس اليأس»، الذى قد يفتك بالإنسان، يمزقه، يمرضه بأمراض غريبة، تستعصى على أبرع الأطباء، لن نجد له، إلا «إرادة الحياة»، مصلًا رادعًا، حاسمًا. كلنا على اختلاف درجة المناعة، التى تتمتع بها أجسامنا، وتكمن فى خلايا روحنا، سوف «تضعف»، أو «تنهار»، أو «تضيع»، فى لحظة زمنية معينة. كلنا مهما كان عدد الانتصارات التى نتباهى بها، أمام أنفسنا، وأمام الآخرين، ستأتى لحظة، نعترف فيها أننا «عُرضة» للهزيمة. وأننا فى حاجة شديدة، لا يمكن تأجيلها، أو التقليل من خطورتها، لحقنة عاجلة تدخل الدم.
من تكرار تجاربى مع «فيروس اليأس»، الذى يأتى دائمًا بصحبة صديقه الحميم «فيروس الضجر»، لم أجد إلا قصيدة الشابى «إرادة الحياة»، طوق النجاة. كتاب قصائدى الجديد، الذى يصدر بعد أيام، سميته «امرأة المطر والقهوة والضجر».
وليس صدفة، أو شيئًا يُقال هكذا، اعتباطًا، للضحك على المرضى، أو تسكينًا لحظيًا، لجبروت المرض. فالأطباء بعد أن يفعلوا كل معجزات الشفاء للمريض، يقولون: «لو عنده إرادة للحياة سوف ينجو.. لو عندها رغبة فى الحياة سوف تعيش».
وكم شهدنا كثيرًا، كيف أن إرادة الناس، فى ظروف قاهرة، ومع أمراض حيرت الطب، أن المريض قد «هزم» الأعراض، وانتصر على خلايا الألم السرطانية، بحب البقاء، والرغبة فى الاستمرار، أو كما قال أبوالقاسم الشابى، فى قصيدته: «ومنْ لم يعانقه شوق الحياة.. تبخر فى جوّها واندثر». وهل شوق الحياة، إلا «إرادة الحياة» ذاتها؟.
وكلنا نذكر فيلم «موعد مع الحياة»، ١٩٥٣، من إخراج «عزالدين ذوالفقار»، بطولة «فاتن حمامة»، أو «آمال»، عندما أجريت لها عملية فى القلب، ولم يجد الأطباء شيئًا، يطمئنون الأب د. على، أو «حسين رياض»، إلا «عملنا إلا علينا.. إذا كانت تريد العيش، سوف تشفى مع قدوم الربيع». وجاءت أزهار الربيع، وشفيت آمال. إنه واحد من أفلامنا العربية، الرائعة، والمنسجمة مع واحدة من حقائق الحياة الكبرى، وهى «إرادة العيش». ليس صدفة، أن فاتن حمامة، قد لُقبت بـ«سيدة الشاشة العربية» بعد هذا الفيلم تحديدًا. حتى عنوان الفيلم، «موعد مع الحياة»، يلخص مئات الكتب، فى العلم، والفلسفة، والتى تقوى، عند الإنسان، إرادة الحياة، وعدم الاستسلام.
من مقولات جبران خليل جبران، ٦ يناير ١٨٨٣- ١٠ أبريل ١٩٣١: «من حقك أن تضعف.. من حقك أن تيأس.. من حقك أن تبتئس.. من حقك أن تبكى.. لكن إياك أن تستسلم». إن غريزة البقاء، هى الغريزة الأم التى تتفرع منها كل الغرائز الإيجابية. وهى أقوى الغرائز، وأثمن العواطف، التى تكمن داخل الإنسان. إن نيتشه ١٥ أكتوبر ١٨٤٤- ٢٥ أغسطس ١٩٠٠، وهو من أحد فلاسفتى المفضلين، قد تمحورت فلسفته، حول «إرادة القوة»، التى يجب أن يتسم بها البشر، وأن الضعفاء ليس لهم مكان فى هذه الحياة. فقط الإنسان الذى لا يقهره شىء، هو المؤهل للاستمرار، والارتقاء إلى ما سماه «الإنسان الأعلى». حتى إنه، يجعل السعادة، مرادفة للقوة. ولقد اختبرت صحة آراء نيتشه.. حيث كانت لحظات الضعف، هى البؤس، والانكماش، وتراجع ثقتى فى قدراتى. إن تطور البشر، نفسه، هو وليد التراكمات الطويلة، من «البقاء للأقوى»، كما قال تشارلز دارون، ١٢ فبراير ١٨٠٩- ١٩ فبراير ١٨٨٢. ومنْ يعرف، ربما تكون «إرادة القوة»، أو «إرادة الحياة»، هى الروح الإنسانية، التى يبحث عنها علماء الصين الآن، داخل خلايا دماغ الإنسان.
من بستان قصائدى:
لا يقلقنى الفشل..
إنه النجاح الزائف..
أكثر ما أخشاه.

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