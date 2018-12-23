محمود خليل يكتب: داء التعصب يجمع بين «العوام» و«أفراد النخبة»





انقسم الشارع المصرى انقسامًا خطيرًا إزاء حادثة اغتيال بطرس باشا غالى رئيس وزراء مصر عام ١٩١٠. يوضح سعد زغلول فى مذكراته الحالة التى كان عليها الشارع حينذاك بقوله: «فرح المسلمون بهذه الحادثة فرحًا عظيمًا، واستبشروا بها خيرًا، وتناجوا باستحسان فعل القاتل، وود الكثير منهم لو يفلت من العقاب!. أما المسيحيون فتأثروا من الحادثة، وخصوصًا الإنجليز منهم، وعلى الأخص الأقباط. وأظهروا العداوة والبغضاء للمسلمين، وامتلأت جرائدهم بالطعن عليهم، وأخذوا يرسلون التلغرافات تارة بالتماس أن يكون رئيس الوزراء منهم، وتارة بأن يكون لهم على الأقل عضو فى الوزارة».

الوصف الذى يقدمه سعد باشا لحال الشارع المصرى بعد اغتيال بطرس غالى لا يخلو من غرابة، فهو وصف يهمل ما هو سياسى ويبرز ما هو دينى عند الحديث عن ردود الأفعال على الواقعة. كلام سعد باشا يحمل دلالة على أن فرح المسلمين ارتبط بالتخلص من رئيس وزراء مسيحى، وليس من مسئول فرط فى حقوق الوطن، وعلى الجهة الأخرى كان حزن الأقباط أساسه اغتيال رئيس وزراء مسيحى دون اكتراث بمواقفه غير الوطنية. والأخطر فى هذا الوصف أن سعد زغلول كان يضع الأقباط المصريين مع الإنجليز فى سلة واحدة، هى «سلة المسيحيين». فمن المعلوم أن مصر فى ذلك الوقت كان يوجد بها مسيحيون مصريون أصلاء (أقباط) ومسيحيون شوام، وآخرون أروام، بالإضافة إلى المحتل الإنجليزى. ويذهب سعد باشا فى مذكراته إلى أن سلة الحزن المسيحى على مصرع بطرس غالى ضمت الإنجليز إلى جوار الأقباط المصريين.. وهو كلام يثير الحيرة!. كان لسعد زغلول رأى سلبى فى بطرس غالى، وهو رأى لا يخلو من شطط ومغالاة. فقد اجتهد فى التركيز على السلبيات التى دمغت شخصية «غالى»، وصوره وكأنه «مجمع الشرور»، ولم يذكر أى صفة إيجابية فى الرجل، رغم أن أى إنسان مهما بلغ شره لا يخلو من سمات إيجابية، وإلا كان شيطانًا يمشى على قدمين. وواضح أن الاثنين كانا يعيشان حالة من الخصومة السياسية المبينة، وأن سعد باشا كان يقيّم رئيس الوزراء على مجمل أعماله، واستدعى ما تختزنه ذاكرته من أعمال غير وطنية قام بها «غالى»، فقد كان قاضى دنشواى وهو الذى حكم على المتهمين من فلاحى القرية المنكوبة بالإعدام والحبس والجلد، وولاؤه للإنجليز والسراى كان واضحًا، وسعيه إلى تنفيذ مخططاتهما كان بينا. وقد أضاف سعد إلى هذا التاريخ الذى يعرفه عن الرجل مجموعة الخطوات الخطيرة التى اتخذها أثناء رئاسته الحكومة والتى كان أخطرها على الإطلاق إعادة العمل بقانون المطبوعات «١٨٨١»، والموافقة على مد امتياز قناة السويس ٤٠ عامًا جديدة. فى موضوع مد امتياز قناة السويس يذكر سعد زغلول فى مذكراته أن بطرس غالى جاءه يومًا وعرض عليه أن الحكومة المصرية ستحصل على ٤ ملايين جنيه مقابل مد الامتياز ٤٠ سنة بالإضافة إلى زيادة نسبة ما تحصل عليه من أرباح، وأن كافة المساهمين فى القنال وافقوا على ذلك، ويستطرد سعد باشا ناقلًا عن بطرس غالى قوله: «عارض المساهمون فى أول الأمر فى هذه الشروط ولكنهم عادوا وقبلوا ومن حيث إن مصر لا يمكنها أن تستقل عنهم وأنها لموقعها الجغرافى ولسابق تاريخها الدال على أنها كانت على الدوام تابعة، ولغفلة أهلها فإن هذه الشروط أحسن لها وأوفق لفائدتها». اللهجة التى يتحدث بها بطرس غالى عن الشعب المصرى تشهد على نظرته الاستعلائية لأهالى البلد من البسطاء، فهو يتهمهم بالتبعية والتغفيل. هذه النظرة لم يبرأ منها الكثير من المسئولين عبر التاريخ، وحتى وقت الناس هذا هناك من يتهم المصريين بهاتين السمتين: التبعية والتغفيل. وحقيقة الأمر أن هذه النظرة رغم ما تنطوى عليه من استعلاء لا تخلو من موضوعية. فبعض المصريين لا يخلو من هاتين الصفتين وغيرهما من سمات أخرى سلبية تدمغ الشخصية المصرية، لكن ثمة سمات إيجابية أخرى تتوافر فى هذه الشخصية. ومن المهم أيضًا الاعتراف بأن الحكومات المتعاقبة على المصريين لا تجتهد فى أغلب الأحوال فى الارتقاء بالشخصية المصرية ومواجهة ما اعتورها من سلبيات نتيجة تاريخها المعلوم فى القهر على أيدى بعض الحكومات. والقهر هو السر الأعظم وراء الكثير من السلبيات التى تظهر فى هذه الشخصية.

ومن المهم أيضًا الالتفات إلى أن بطرس باشا غالى لم يفعلها عن أمره أو يتصرف من بنات أفكاره وهو يسعى إلى تمرير مشروع مد امتياز قناة السويس. فالخديو عباس حلمى كانت لديه رغبة فى ذلك، وكذلك الأمير حسين كامل الذى خلفه فى الحكم «السلطان حسين كامل فيما بعد». والأخير كان مؤمنًا كل الإيمان بالمشروع ويسعى إلى تمريره بكل السبل. ولم يتوقف عن ذلك إلا بعد اغتيال بطرس غالى على يد إبراهيم ناصف الوردانى. والأمر نفسه ينطبق على توقيع اتفاقية السودان وإعادة العمل بقانون المطبوعات. ولعل أكثر أفعال بطرس غالى خزيًا هو أحكامه فى قضية دنشواى، حين أصدر كقاض أحكامًا شديدة القسوة على فلاحين مصريين مغلوبين على أمرهم. وهى الأحكام التى حركت فيما بعد الضمير الأوروبى، ودفعت الحكومة الإنجليزية إلى إقالة اللورد كرومر من منصب المعتمد البريطانى لمصر، ليحل محله السير إلدون جورست.

ومن المهم الالتفات إلى أن موقف الشباب الوطنى فى «مصر ١٩١٠» كان واحدًا من أى قيادة تحاول العبث بمصالح مصر الوطنية. لقد ظهر ذلك جليًا فى دوافع ارتكاب إبراهيم ناصف الوردانى جريمة اغتيال بطرس باشا غالى، فقد ساق مجموعة من الأسباب السياسية التى تبرر إقدامه على ما فعل، ولم يذكر من قريب أو من بعيد ديانة رئيس الحكومة. وقد أكدت الأحداث التى تسارعت بعد اغتيال بطرس غالى هذه الحقيقة، إذ تنوعت الرصاصات التى وجهها الشباب الوطنى المصرى إلى صدور كل من حاول خيانة القضية الوطنية، بمن فيهم سلطان البلاد «حسين كامل». فى عام ١٩١٤ ومع انطلاق قطار الحرب العالمية الأولى قررت الحكومة البريطانية خلع الخديو عباس حلمى الثانى من منصبه. فقد أرادت إنجلترا أن تخضع مصر للحماية الإنجليزية بشكل رسمى، فى وقت كان يرى فيه «حلمى» أن الأجدى لمصر التحالف مع الدولة العثمانية، بحكم أنها حتى ذلك التوقيت كانت ولاية عثمانية. وكانت تركيا فى ذلك الحين تقف فى المحور المعادى لإنجلترا فى الحرب. عرضت إنجلترا عرش مصر على البرنس حسين كامل مقابل موافقته على فرض الحماية على مصر فرضخ. وبرر حسين كامل الأمر لنفسه بالخوف على أسرة محمد على من الضياع، لأن إنجلترا هددته إذا لم يرضخ ويقبل الحماية فستجلب أميرًا من الهند وتجعله سلطانًا على مصر. لم يرض هذا الموقف الجماعة الوطنية المصرية، فخطط العديد من الجمعيات السرية لاغتياله. يقول عبدالحكيم العفيفى فى كتابه «تاريخ الاغتيال السياسى فى مصر»: «فى ٨ أبريل ١٩١٥ قام الشاب محمد خليل من مدينة المنصورة بإطلاق النار على سيارة السلطان حسين وهى تسير فى موكب رسمى بميدان عابدين، إلا أن الرصاص لم يصب هدفه، وتم القبض على الجانى، وحكمت عليه محكمة عسكرية بريطانية بالإعدام ونفذ الحكم فى ٢٤ أبريل ١٩١٥. أما المحاولة الثانية فقد تمت بالإسكندرية فى ٩ يوليو ١٩١٥ عندما ألقيت قنبلة يدوية على موكب السلطان فلم تنفجر. وقد قام بهذه المحاولة كل من محمد نجيب الهلباوى ومحمد شمس الدين، وقد تم القبض عليهما وأدينا أمام مجلس عسكرى بريطانى، وحكم عليهما بالإعدام، لكن الحكم خفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بتدخل من السلطان حسين». الإنصاف يدعونا إلى القول بأن مصر عند وقوع حادثة اغتيال بطرس باشا غالى كانت قد تطورت كثيرًا فيما يتصل بمنح الأقباط المصريين حقوق المواطنة، وهو الأمر الذى نتج عنه وصول قبطى مصرى إلى أرفع منصب سياسى حينذاك، وهو منصب رئيس الحكومة، لكن ذلك لم يكن يعنى بحال الشفاء التام من داء التعصب الذى ظهرت تداعياته وتجلياته عبر عصور مختلفة من التاريخ تقلب على مصر فيها حكام متنوعون. التعصب كان موجودًا داخل الشارع، ولم يكن المواطنون العاديون قد نضجوا بالقدر الذى يجعلهم يفرقون بين التقييم السياسى والتقييم على الهوية الدينية. وأخشى أن أقول إن التعصب كان موجودًا على مستوى النخبة السياسية الحاكمة حينذاك. فرغم الحقيقة الثابتة التى تقول إن سعد زغلول لم يكن على وفاق سياسى مع بطرس غالى، وكان على خلاف معه فى العديد من القضايا، إلا أن الوصف الذى قدمه الزعيم الذى نحتت ثورته عام ١٩١٩ شعار «الدين لله والوطن للجميع»، لواقعة اغتيال بطرس غالى يدلل على أن نظرته لم تكن قد برئت بصورة كاملة من «التعصب»، وأنه كان خاضعًا بصورة أو بأخرى لنظرة الشارع القائمة على الاحتكام إلى «الهوية الدينية» فى التقييم أكثر من تحكيم معايير سياسية.

