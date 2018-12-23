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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:23 م

سفير مصر باليابان يؤكد أهمية دور الأزهر في النهوض باللغة

أيمن كامل
أيمن كامل
أ ش أ
dostor.org/2447711

أكد أيمن كامل سفير مصر في طوكيو أهمية دور الأزهر الشريف في النهوض باللغة وحماية التراث العربي والإسلامي، وتطوير الدراسات اللغوية والأدبية، وتوحيد الفكر العربي من خلال التكامل المعرفي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال مشاركته في الاحتفال الذي أقامه المعهد العربي الإسلامي في طوكيو بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ويوم المغترب العربي، بحضور مسئولين كبار بالخارجية اليابانية ورئيس جامعة توكاي وعدد من السفراء العرب وأعضاء الجاليات العربية والإسلامية وأكاديميين ودارسين يابانيين للغة العربية بالمعهد.
 وذكرت الخارجية -في بيان اليوم الأحد - أن السفير أشار - في كلمته خلال الاحتفالية نيابةً عن مجلس السفراء العرب- إلى المكانة الرفيعة التي تحتلها اللغة العربية باعتبارها واحدة من اللغات الأربع الأكثر استخدامًا على شبكة الإنترنت، حيث بلغ عدد المتحدثين بها حوالي 420 مليون شخص وتشهد إقبالًا من الدارسين والباحثين من مختلف الجنسيات على تعلمها وفهمها.
 كما أوضح أن الثامن عشر من ديسمبر من كل عام يصادف اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها عام 1973 بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للعمل بالمنظمة الدولية، ثم قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في عام 2012 بتخصيص هذا اليوم ليكون يوما عالميا للغة العربية.
 وأبرز السفير قيام جامعة الدول العربية بصياغة استراتيجية للنهوض باللغة العربية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز حضور لغتنا العربية في كافة الميادين وترسيخها بوصفها وعاء الفكر والثقافة العربي والحاضنة للتراث والهوية، مشددا على تطلع سفراء الدول العربية في طوكيو من خلال تلك الاحتفالية، لتسليط الضوء على الإسهام الفكري والعلمي للغتنا في مختلف مناحي المعرفة البشرية عبر التاريخ.
  وأكد ضرورة تسليح أبنائنا باللغة العربية وحثهم على عدم التخلي عن اللغة الأم من أجل النهوض بأمتنا العربية، مستشهدا بالتجربة اليابانية واعتزاز المواطن الياباني الشديد بلغته حتى مع تعلمه للغات أجنبية أخرى.
  وأضاف السفير المصري أن الرابع من ديسمبر يشهد كذلك الاحتفال بيوم المغترب العربي في إطار الاهتمام الذي نوليه بالمواطنين العرب في دول المهجر، اعترافا بالدور المهم والفعال الذي يقومون به في الخارج بجانب الحرص على التواصل مع الوطن الأصلي وإسهاماتهم في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة.
 وتضمنت الفعالية ندوة حول تجارب عدد من المغتربين العرب في اليابان، حيث استعرض المغتربون ما حققوه خلال فترة إقامتهم باليابان لأكثر من أربعة عقود، وأوضحوا أن اليابان تعد دولة ذات فرص واعدة في ضوء قوتها الاقتصادية والتكنولوجية. 
وأكدوا أن دورهم كعرب ينبغي أن يكون أكثر إيجابية في المرحلة القادمة؛ لنشر اللغة العربية وتعليمها وتعريف الشعب الياباني بثقافتنا وآدابنا.

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