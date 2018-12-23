عيونهم إليها.. «الجارديان» ترصد معاناة مسيحيى غزة فى قضاء عيد الميلاد

سلطت صحيفة «الجارديان»، البريطانية، الضوء على المشكلة التى يعانى منها ١١٠٠ مسيحى فى غزة، يحلمون بالسماح لهم بدخول «القدس»، لحضور احتفالات عيد ميلاد المسيح.

رصدت «الجارديان» حال بعض المسيحيين فى غزة المحاصرة، ومحاولاتهم قضاء عيد الميلاد فى زهرة المدائن.





حاور الكاتب البريطانى ومحرر الجارديان، دونالد ماكنتاير، مسيحيى غزة، فى هذا الشأن، وقال: «بينما كان حاتم الفار ينتظر بفروغ الصبر الحصول على تصريح إسرائيلى يسمح له بالخروج من غزة فى عيد الميلاد، أظهر لى صورة لحفيده الأول، إبراهيم، البالغ من العمر ثمانية أشهر، وتساءل: متى أراه؟».

ويضيف «ماكنتاير»: «هذا العام، لدى حاتم الفار، البالغ من العمر ٥٣ عامًا، سبب مضاعف لمغادرة غزة، وهو أنه يريد أن يحضر قداس منتصف الليل الأرثوذكسى فى كنيسة المهد فى بيت لحم مع أسرته، وأيضًا تعميد حفيده إبراهيم، الذى تم تأجيله على أمل أن يصل جده إلى الضفة الغربية».

ويقول حاتم الفار: «أنا لا أطلب الكثير، أنا أعيش فى مدينة فلسطينية، وكل ما أريده هو أن أسافر إلى مدينة فلسطينية أخرى لبضعة أيام».

ويوضح «ماكنتاير» فى تحقيقه الصحفى: «مقارنة بالحرمان الذى يعانى منه معظم مناطق غزة، قد لا تبدو المشكلة التى يواجهها حاتم الفار قاسية للغاية، لكن الانفصال الذى يهدد الأسرة هو رمز لمأساة المسيحيين فى غزة، والذى يمكن القول إنه الضغط الأكبر فى تاريخهم، الذى لا يقل عن ١٨٠٠ عام».

ويكمل: «إذا سُمح للفار بالخروج إلى زوجته التى لديها تصريح عيد الميلاد، وغادر بالفعل إلى الضفة الغربية، سيعود بعد ذلك بلا شك إلى موطنه غزة، فهو مثل معظم الفلسطينيين المسيحيين هنا، ليست لديه الرغبة فى المغادرة إلى الأبد. وهو يعمل لدى منظمة كاريتاس الكاثوليكية غير الحكومية، وينسق عياداتها المتنقلة فى غزة، بما فى ذلك عيادة أقيمت مؤخرًا لعلاج المصابين بسبب رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى أثناء مشاركتهم فى الاحتجاجات الحدودية ضد الحصار على القطاع، والتى أودت بحياة ٢٢٠ فلسطينيًا منذ شهر مارس الماضى».

وتابع: «قبل ثلاث سنوات، استخدمت سالى، ابنة الفار، البالغة من العمر ٢٢ عامًا، تصريح الخروج فى عيد الميلاد، للزواج من رجل من الضفة الغربية، واستقرت فى جنين، حيث ولدت الحفيد إبراهيم.. وفى العام الماضى حصل راندى ابن الفار، ٢٠ عامًا، على تصريح خروج من غزة فى عيد الميلاد، ويعيش الآن فى رام الله، حيث يعمل فى مطعم».

وأضاف «ماكنتاير»: «الابن الآخر للفار، رامى، ٢٥ عامًا، خريج كلية التجارة، لكن مع عدم وجود فرصة عمل، لم يحصل حتى الآن على تصريح للخروج من غزة».

وقال حاتم الفار للكاتب: «أنت تعرف.. غزة ليست بها فرص عمل، وهذا هو سبب قلق الشباب، أنا لا أريد أن يبتعد عنى أبنائى، ولا أستطيع أن أطلب منهم البقاء معى».

ويشير «ماكنتاير» إلى أن تصاريح المغادرة إلى بيت لحم والقدس فى عيد الميلاد تبقى مشكلة لأنها تقسم العائلات، وبخلاف المسيحيين فقد أظهر استطلاع حديث أجراه المركز الفلسطينى للسياسة وبحوث المسح أن ٥٠٪ من الـ٢ مليون فى غزة يريدون الهجرة مقابل ٢٢٪ من الضفة الغربية.

ومن غير المفاجئ بعد الحصار الإسرائيلى الذى دام ١١ عامًا، والذى ترك اقتصاد غزة الذى يصفه البنك الدولى بـ«السقوط الحر»- أن تبلغ نسبة البطالة ٥٣٪، وخلال الفترة نفسها قتلت ثلاث هجمات عسكرية إسرائيلية ضد حماس أكثر من ٢٠٠٠ فلسطينى غير مقاتل».

ويوضح التقرير أن الغالبية العظمى من المسيحيين الذين يسافرون إلى الأماكن المقدسة فى القدس وبيت لحم يعودون إلى ديارهم كل عام فى غزة، لكن هناك من لا يعود، وهو ما أدى الى تقلص المجتمع المسيحى فى غزة على مدى قرون عديدة.

وبحلول القرن السادس، كان معظم الغزاويين مسيحيين، فى ظل الإمبراطورية الرومانية، وفى عام ٥٧٠ كتب أحد الحجاج الإيطاليين: «غزة مدينة جميلة وشهيرة، إنهم يرحبون بالغرباء». ورغم أن سكان غزة تحولوا بسرعة إلى الإسلام بعد الانتصارات العربية فى القرن السابع إلا أن المسيحية لم تنته، فهناك أدلة أثرية على أن من أصبحوا دين أقلية يتعايشون بسلام مع المسلمين». وفى الوقت الراهن، فإن المجتمع المسيحى فى غزة يصارع حتى يبقى على قيد الحياة إلى حد كبير، وكثير منهم لا يستطيعون شراء شجرة عيد الميلاد.

ويقول «ماكنتاير»: «فى حى الشيخ رضوان بمدينة غزة، يوجد متجر للهدايا ملىء بأشجار بلاستيكية صينية الصنع، وحُلى وقبعات سانتا كلوز، ويقول صاحب المتجر عبدالله عبدالمجيد، إن المسلمين مثل المسيحيين يشترون زينة عيد الميلاد، ولكن الوضع صعب والتجارة فى حالة سيئة، بسبب عدم توافر المال لدى الكثيرين».

