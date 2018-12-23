رئيس البرلمان يستقبل علماء مصر تستطيع برفقة وزيرة الهجرة

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية وفدًا من العلماء المشاركين فى مؤتمر مصر تستطيع، الذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي والبحث العلمى، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، بمدينة الغردقة.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن المشاركين هم جزأ من المشاركين من المؤتمر، ليشاهدوا البرلمان ودوره فى التطوير، لافتة إلى أن العلماء شريحة من المصريين بالخارج المستعدين للإمداد بخبراتهم، فى ضوء ولاء كبير للوطن، مؤكدة على مسئوليتهم كسفراء للدولة المصرية، ومؤكدة على ضرورة استمرار التعاون، وذلك خلال حضورها اللقاء.



وطرح عدد من العلماء المشاركين، ضرورة وجود تشريع يجبر الصناعة للمشاركة فى البحث العلمى، لافتًا إلى أنه من خلال حديثه مع الأسرة اكتشف عدد من الشائعات المثارة فى الشارع حول مشروع التعليم الجديد للوزير طارق شوقى، فيما قال آخر إن ما يحدث فى العاصمة الإدارية وعدد آخر من الأماكن، إنجاز كبير جدًا، وإنه لم يتم دعوة العلماء للبرلمان منذ 50 عام مضت.