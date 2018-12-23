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سياسي
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:21 م

برلماني وفدي: فكر السيسى يحتاج لمسئولين على قدر المسئولية

حسني حافظ، عضو مجلس
حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد
كريمة أبو زيد
dostor.org/2447671

تقدم حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجّه لرئيس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس شركة الريف المصري، بشأن مشروع المليون ونصف فدان.

وقال حافظ، في طلب الإحاطة إن الفكر والعمل الدؤوب والشاق الذى يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مختلف المجالات من أعمال البنية التحتية والطرق، يحتاج إلى تنفيذ جيد، لافتًا إلى أن المليون ونصف فدان مشروع عملاق وسيحقق تنمية حقيقية واكتفاء ذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بل وسنصدر للعالم أجمع.

وأوضح النائب الوفدي أن فكر الرئيس السيسى يحتاج تنفيذ جيد؛ لأن هدفه مساندة الدولة للشباب، موضحًا أن منطقة المغرة بمرسي مطروح التي تعد من المشروعات الطموحة بمشروع المليون ونصف فدان المتوقع لها نجاح كبير لقربها من الدلتا، ومحافظتي القاهرة والإسكندرية، ومتوقع أن تكون مصدر زراعة النخيل والزيتون والجو جوبا في مصر خلال الأعوام المقبلة.

تابع أن المستفيدين من المشروع الواعد يواجهون مجموعة من المشاكل يمكن حلها بسهولة حال رغبة شركة الريف المصري المسئولة عن إدارة المشروع حل هذه المشاكل التي يأتي في مقدمتها مشكلة الطرق في منطقة المغرة، خاصة طريقي الغاز والبترول، متابعًا: "من غير المعقول عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم حتى، الآن، رغم مرور 3 سنوات على بدء المشروع، ما يطرح تساؤلا عما قامت به شركة الريف المصري تجاه المشروع طوال الفترة الماضية.

استطرد: المشروع بمنطقة المغرة يواجه أيضًا مشكلة عدم وجود شبكات لشركات المحمول، أو مركز للشرطة، أو حدة صحية، وحتى شركة الريف المصري لم تقم ببناء مقر لها بالمشروع، واكتفت بتأجير استراحات من إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة، تمهيدًا لإقامة عدد من موظفي الشركة بها.

أشار حسنى حافظ إلى أن طلب الإحاطة تمت إحالته للجنة الزراعة؛ لمناقشته وحسم تلك المشكلات بحضور المسئولين.

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