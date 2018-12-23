سيمبا التنزاني يبلغ دور مجموعات أبطال إفريقيا بفوزه على نكانا الزامبي 3-1

تأهل فريق سيمبا التنزاني، إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على ضيفه نكانا الزامبي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد، بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيمبا قد خسر مباراة الذهاب أمام نكانا في زامبيا بنتيجة 2-1، ولكنه تأهل لدور الـ 16 بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

سجل ثلاثية سيمبا، جوناس جيرارد في الدقيقة 34، وكلاتوس شاما في الدقيقة 45، وكلاتوس شاما في الدقيقة 88، فيما أحرز هدف نكانا الوحيد لاعبه ديجو أبانيني في الدقيقة 24.