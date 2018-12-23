الزمالك يتأهل لدور الـ32 الثاني بالكونفيدرالية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور الـ32 الثاني لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، رغم خسارته أمام مضيفه فريق القطن التشادي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد، على ستاد "ملعب إدريس محمد أويا"، في إياب دور الـ32 للمسابقة.



واستفاد الزمالك من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد بتروسبورت في القاهرة بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل لدور الـ32 الثاني للمسابقة الإفريقية بنتيجة "7- 2" في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وسجل أبانجا يوسف الهدف الأول للقطن التشادي في الدقيقة 88 من المواجهة، بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي الزمالك، ليصوب الكرة في شباك عماد السيد، وأضاف أدادا محمد الهدف الثاني في الدقيقة 91 بعد تراجع كبير في أداء لاعبي الزمالك، وينتظر الزمالك في دور الـ32 الثاني أحد الفرق التي ودعت دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.