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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:08 م

مدبولي يستعرض مع وزير التجارة خطة تحفيز القطاع الصناعي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
أ ش أ
dostor.org/2447664

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعا مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لبحث خطط تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية، بحضور مسئولي الوزارة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة بتحفيز القطاع الصناعي وتوطين عدد أكبر من الصناعات المتطورة في مصر مع زيادة نسبة المكون المحلي.

وأشار مدبولي إلى حزمة المحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الصناعيين ومنها إمكانية منح الأراضي بالمجان في عدة مناطق بالصعيد بالنسبة للاستثمارات التي تفي بالمعايير المطروحة ومنها أن تكون صناعات كثيفة العمالة وترتفع فيها نسبة المكون المحلي، بالإضافة إلى بيع الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة مثلما هو الحال في مدينة العلمين الجديدة التي لا يتجاوز فيها سعر المتر 250 جنيها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم على مدار العامين الماضيين طرح 30 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، وجرى تخصيص 22 مليون متر مربع منها بالفعل.
وفي هذا الصدد أكد مدبولي أهمية أن يقوم المستثمرون بتوسيع نطاق خياراتهم بحيث لا تقتصر المناطق التي يطلبون الاستثمار فيها على العاشر من رمضان و6 أكتوبر، بل تمتد إلى مناطق أخرى مهمة وواعدة مثل العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة بالصعيد.
وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مقترحات تطوير آلية دعم الصادرات لكي تتضمن الآلية الجديدة المقترحة منح الأولوية للصادرات التي ترتفع فيها نسبة القيمة المضافة وتُعظّم نسبة المكون المحلي، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توجهه الدولة للصناعات الموجهة للتصدير، بما يسهم في زيادة فرص التوسع في الصناعات التي تعمل على تحسين وضع الميزان التجاري وتزيد فرص العمل.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء جدد التأكيد على أهمية العمل على استخدام المنتجات المصرية وإحلالها محل المنتجات الأجنبية المناظرة لها، وذلك من أجل تقليل فاتورة الواردات، وتفضيل المنتج المحلي.

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