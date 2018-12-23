ولي العهد السعودي يشارك في حفل تخرج كلية الملك فيصل الجوية

رعى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة 95 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بمقر الكلية في الرياض.



ونوه قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن خالد اللعبون، في كلمته خلال الحفل بمضي وإخلاص وثبات القوات الجوية وبقية أفرع القوات المسلحة بقدرات عالية على المؤامة بين المهام الأساسية ومواكبة التطوير والتحديث وفق خطط بناءة وبدعم من القيادة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشار قائد الكلية إلى وجود طلاب من الأردن والبحرين والسودان والكويت ضمن هذه الدفعة، بعد سنوات أمضوها في التحصيل والدراسة، وإثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين، كما سلم سموه الشهادات للخريجين من الدول العربية.



عقب ذلك تم تنظيم عرض جوي للطائرات السعودية لإبراز قوة وكفاءة وجاهزية الطيار السعودي وحسن التدريب والإتقان في العمل.