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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:56 م

"الكنيسة المارونية": علاقة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أخوية (فيديو)

البابا فرنسيس وشيخ
البابا فرنسيس وشيخ الأزهر
أميرة العناني
dostor.org/2447655

قال المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية في مصر، إن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، التقى عدة مرات شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأضاف شيحان، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللقاءات التي تجمع بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس كان فيها احتضان، وتعبر عن روح أخوية خاصة في حوار الأديان، مضيفًا أن البابا فرنسيس قال عن شيخ الأزهر إنه يحترم الإمام الأكبر كثيرا؛ لأنه يبني مجتمعا يعمل على التقارب بين المجتمعات.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر حرصا على استقبال بابا الفاتيكان خلال زيارته لمصر؛ وسط كم كبير من الحفاوة والتبجيل.

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