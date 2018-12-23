رئيس وزراء كندا يتفقد قوات بلاده بمالي

وصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى مالي في زيارة مفاجئة لتفقد القوات الكندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفى لرئيس الوزراء الكندي أن ترودو اجتمع مع أعضاء من اللواء المكون من 250 فردا، ومنح ميدالية لقائد القوات الجوية الكندية المتمركزة هناك، كما التقى نظيره المالي سوميو بوباي مايجا لمناقشة مستقبل العلاقات بين البلدين.

وتتمركز القوات الكندية في مالي منذ عام 2013 في اطار مهمة حفظ السلام، إلا أنه لم يتم تسجيل مقتل أي جندي كندي هناك على الرغم من مقتل أكثر من مائة من قوات حفظ السلام الأخرى في هجمات قام بها متطرفون وانفصاليون.