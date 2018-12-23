السيسي يؤكد دعمه لنظام التعليم الجديد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمه لعملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.



وقال الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من تطبيق نظام التعليم الجديد هو التحول إلى أسلوب تعليم الطلاب المهارات التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وفقا لاحتياجاته وتخصصاته الحديثة، استنادا إلى الفهم العميق للمحتوى التعليمي، ومساعدة الطلاب على الإبداع والابتكار ومواكبة آخر التطورات العلمية والأساليب التكنولوجية المتطورة، وشدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، فضلا عن المسابقات بين المدارس لاختيار أفضلها.



وتناول الاجتماع آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، إذ استعرض الدكتور طارق شوقي الخطوات التنفيذية لتطبيق نظام التعليم الجديد، وكذلك موقف المدارس اليابانية الجديدة، ونظام التقييم المعدل للمرحلة الثانوية ومكوناته، فضلا عن آخر تطورات عملية تطوير التعليم الفني.



ووجه الرئيس بحوكمة إجراءات إدارة المدارس اليابانية في مصر على نحو يحقق اكتمال منظومتها بمختلف عناصرها لضمان استمرارية تميزها، آخذا في الاعتبار أنها تعد تجربة رائدة يمكن التوسع فيها مستقبلا.



وعرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية لبدء النظام الجديد للتعليم بداية من رياض الأطفال والصف الأول، حيث تم الانتهاء من صياغة المناهج والكتب الجديدة للطلاب ودليل المعلم لكل مادة، وإعداد وسائل تعليمية جديدة تتوافق مع فلسفة وأهداف النظام الجديد، بما يسهم في سهولة التحول من النظم والموروثات القديمة إلى فلسفة النظام الجديد.



وفيما يخص المدارس اليابانية الجديدة، أكد وزير التعليم أن عدد المدارس بلغ حتى الآن 35 مدرسة في 19 محافظة، بإجمالي عدد طلاب حوالي 13 ألف طالب، مشيرا إلى أنه يجري في الوقت الحالي استكمال تدريب مختلف عناصر المنظومة من مديرين ومعملين بواسطة خبراء يابانيين.



وشهد الاجتماع استعراض البرامج والمشروعات المرتبطة بعملية تطوير التعليم، مثل برامج تدريب المعلمين، وجهود توفير أجهزة التابلت والشبكات الداخلية والشاشات التفاعلية لنظام الثانوية العامة الجديد بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وكذلك مشروع إنشاء المباني المدرسية الذي يهدف إلى إنهاء كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية، وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، ورفع نسبة الاستيعاب في رياض الأطفال واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، فضلا عن بنك المعرفة المصري، وكذلك جهود إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية وفقا لمعايير الجودة الدولية، والتعاون مع الجانب الألماني في إطار تطوير التعليم الفني في مصر.