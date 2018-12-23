تقديم الخدمة الطبية لـ61 ألف مواطن مجانًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ61 ألفا و518 مواطنا من خلال 55 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هي الجيزة، والوادى الجديد، وجنوب سيناء، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والغربية، وبنى سويف، ودمياط، والسويس، والمنوفية، ومطروح، والشرقية، والأقصر، وسوهاج، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية.



وأضاف "مجاهد" أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 488 عيادة، مشيرا الى أنه تم إجراء 7 آلاف و362 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 14 ألفا و441 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتا الى أنه تم تحويل 645 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين صحى.



من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة أسوان بالكشف على 976 مواطنا، وإجراء 250 فحصا معمليا، وعقد 300 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة اسيوط بالكشف على 1316 مواطنا، واجراء 114 فحصا معمليا، وعقد 153 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 8 حالات المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وأضافت "الصادق" أنه بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة الإسكندرية، فقد تم الكشف على 7 آلاف و509 مواطنين، وإجراء 653 فحصا معمليا، وعقد 2634 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 79 حالة للمستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة الأقصر فقامت بالكشف على 1016 مواطنا، وإجراء 47 فحصا معمليا، وعقد 193 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وأردفت "الصادق" أنه بمحافظة البحيرة، تم الكشف على 2474 مواطنا، واجراء 607 فحوص معملية، وعقد 592 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 36 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة الجيزة فتم الكشف على 7 آلاف و530 مواطنا، وإجراء 519 فحصا معمليا، وعقد 1031 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 35 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وتابعت "الصادق" أنه بمحافظة الدقهلية، تم الكشف على 3 آلاف و297 مواطنا، وإجراء 742 فحصا معمليا، وعقد 2350 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 31 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة السويس، فتم الكشف على 785 مواطا، وإجراء 161 فحصا معمليا، وعقد 150 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 5 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



كما قامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة الشرقية، بالكشف على 3 آلاف و765 مواطنا، وإجراء 223 فحصا معمليا، وعقد 484 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 27 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الغربية، فتم الكشف على 1341 مواطنا، كما تم إجراء 114 فحصا معمليا.



وفي محافظة الفيوم فتم الكشف على 3 آلاف و49 مواطنا، وإجراء 109 فحوص معملية، وعقد 529 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 23 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة القليوبية تم الكشف على 4 آلاف و876 مواطنا، وإجراء 267 فحصا معمليا، وعقد 468 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 15 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



واستطردت "الصادق" أن القوافل التى تمت بمحافظة المنوفية، قامت بالكشف على 2257 مواطنا، كما تم إجراء 321 فحصا معمليا، كما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة المنيا، فتم الكشف على 3 آلاف و629 مواطنا، وإجراء 436 فحصا معمليا، وعقد 616 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 118 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وفي محافظة الوادي الجديد تم الكشف على 4 آلاف و377 مواطنا، وإجراء 303 فحوص معملية، وعقد 539 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 30 حالةإلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم الكشف على 1635 مواطنا في محافظة بني سويف، وإجراء 112 فحصا معمليا، وعقد 272 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وفي محافظة بورسعيد تم الكشف على 876 مواطنا، وإجراء 117 فحصا معمليا، وعقد 556 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 16 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة جنوب سيناء تم الكشف على 1718 مواطنا، وإجراء 421 فحصا معمليا، وعقد 222 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 91 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وتابعت "الصادق" أن القوافل التى تمت بمحافظة دمياط، قامت بالكشف على 3آلاف و857 مواطنا، وإجراء 1424 فحصا معمليا، وعقد 515 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 27 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة سوهاج، فتم الكشف على 576 مواطنا، وإجراء 11 فحصا معمليا، كما تم عقد 120 ندوة تثقيف صحي.



وبالنسبة لمحافظة قنا فتم الكشف على 719 مواطنا، وإجراء 4 فحوصات معملية، كما تم عقد 273 ندوة تثقيف صحي، وبمحافظة كفر الشيخ تم الكشف على 3 آلاف و329 مواطنا، وإجراء 375 فحصا معمليا، وعقد 2340 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 81 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأخيرًا تم الكشف على 611 مواطنا بمحافظة مطروح، واجراء 32 فحصا معمليا، وعقد 104 ندوات تثقيف صحية، كما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.