رفض تظلم بلتون بإلغاء نشاط تغطية الاكتتابات

قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، رفض التظلمات المقدمة من شركة بلتون المالية القابضة للاعتراض على قرار الهيئة بإيقاف ذراع ترويج الاكتتابات بلتون، وإلزام شركة السمسرة بزيادة قيمة التأمين النقدية.



وقررت اللجنة قبول التظلم المقدم من بلتون من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية.



كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت منع شركة بلتون لتغطية وترويج الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، كما قررت رفع قيمة التأمين الخاص بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية إلى 50 مليون جنيه، فيما كانت شركة بلتون المالية القابضة أكدت أنها لم تخالف أي قواعد أو قرارات تنفيذية بشأن الطروحات خلال إدارة طرح أسهم شركة ثروة كابيتال فى البورصة، تعليقًا على قرار منعها من مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية مصالحها.