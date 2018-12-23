القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
سياسي
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:35 م

وزيرة الاستثمار: 5% نصيب الوزارة من نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر
كريمة أبو زيد
dostor.org/2447638

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن نصيب الوزارة من نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالى تبلغ 5% فقط، لافتة إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على الشفافية، وأن كل البيانات الخاصة بالاستثمار موجودة على الموقع الإلكترونى للوزارة.

كما لفتت، الدكتورة سحر نصر، خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن معظم التمويل يذهب للقطاع الخاص، قائلة "الناس فاكراه بيروح للحكومة بس".

كما أوضحت أن الوزارة تدخل فى شراكة مع الشباب الذى يخشى الخسارة، مؤكدة أن هناك أولوية لتنمية سيناء، مشيرة إلى أنه لا تنمية دون مياه، موضحة أن هناك اهتماما بإنشاء محطات تحلية مثل دول أوروبا.

اقرأ أيضًا
منذ 3 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 5 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 5 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 7 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 9 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ 9 شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

الآن

بث مباشر.. مباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفدرالية

"ماكرون" يعقّب على انسحاب أمريكا من سوريا

"الصحفيين" تتقدم ببلاغ ضد نقيب الصيادلة بتهمة السب والقذف

مجلس الوزراء: الانتهاء من مشروع روضة السيدة زينب خلال 18 شهرًا

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت

كورة لايف| كورة ستار| شاهد (الان) بث مباشر مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث حي مباشر

السيسي يؤكد دعمه لنظام التعليم الجديد

(بث مباشر LIVE) مباشر مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي Youtube

ألبومات الصور

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

إزالة التعديات بجوار نادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ

نجم الساعة

كورة ستار .. LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool مشاهدة

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت

كورة لايف| كورة ستار| شاهد (الان) بث مباشر مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث حي مباشر

السيسي يؤكد دعمه لنظام التعليم الجديد

(بث مباشر LIVE) مباشر مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي Youtube

كشكول

بالصور.. تعليم المنوفية تبحث خطط المتابعة لمدارس المحافظة

وزير التعليم العالى يؤكد ضرورة تشجيع البحث العلمى بالجامعات الخاصة

أصول الدين بـ"المنوفية" تطالب بإعادة وضع امتحانات الفصل الدراسى الأول

ننشر المرجعات النهائية للأول الإعدادى في الهندسة

بالصور.. وكيل تعليم دمياط يفتتح معرض منتجات المجال الصناعي

الأمصار

جوزيبي كونتي يصل إلى ليبيا للقاء حفتر

تجار يشتكون من تراجع القوة الشرائية تزامنا مع الاحتجاجات بالسودان

وزير الخارجية الأردني يزور الجزائر

العراق تنفي طرحها مشروع لحل الأزمة السورية

وسط توافد ملكي.. لحظة وصول جثمان الأمير طلال "فيديو"

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

العربي للطفولة والتنمية ينعى الأمير طلال بن عبدالعزيز

"الدستور" يهنئ رضوى خيري عبدالجواد بزفافها

رغم اندثار أنتيكات الرخام.. "إبراهيم العاجي" يحافظ على مهنة الأجداد

الصحة

تقديم الخدمة الطبية لـ61 ألف مواطن مجانًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎