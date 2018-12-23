وزيرة الاستثمار: 5% نصيب الوزارة من نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن نصيب الوزارة من نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالى تبلغ 5% فقط، لافتة إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على الشفافية، وأن كل البيانات الخاصة بالاستثمار موجودة على الموقع الإلكترونى للوزارة.



كما لفتت، الدكتورة سحر نصر، خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن معظم التمويل يذهب للقطاع الخاص، قائلة "الناس فاكراه بيروح للحكومة بس".



كما أوضحت أن الوزارة تدخل فى شراكة مع الشباب الذى يخشى الخسارة، مؤكدة أن هناك أولوية لتنمية سيناء، مشيرة إلى أنه لا تنمية دون مياه، موضحة أن هناك اهتماما بإنشاء محطات تحلية مثل دول أوروبا.