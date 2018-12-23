مليشيا الحوثي تمنع وفد برنامج الأغذية العالمي من دخول تعز

منعت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، وفدا من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من زيارة محافظة تعز، التي كانت مقررة اليوم الأحد للاطلاع على الاحتياجات الإنسانية وأوضاع السكان في المحافظة.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم بأن المليشيا رفضت السماح للوفد برئاسة نائب المدير القطري للبرنامج علي رضا، من دخول تعز عبر المنفذ الشرقي في الحوبان الخاضعة لسيطرة المليشيات، وهو ما اضطر وفد البرنامج لإبلاغ السلطات المحلية في المحافظة بتأجيل زيارته إلى الأسبوع القادم والمرور عبر العاصمة المؤقتة عدن.



وكانت مليشيا الحوثي قد احتجزت، في وقت سابق، العديد من الشحنات الإغاثية والإنسانية في منطقة الحوبان، ومنعت وفدين أمميين من زيارة المحافظة والاطلاع على الوضع الإنساني فيها، إضافة إلى قيامها بعرقلة زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وممثل الشئون الإنسانية السابق استفين اوبراين، أثناء زيارته للمحافظة وممثل الشؤون الإنسانية والممثل الأمني لمكتب المبعوث الأممي في عدن، ومنع وفد الصليب الأحمر الدولي من زيارة السجون الخاضعة لسيطرتها في المدخل الشرقي للمحافظة.



وعلى صعيد آخر، اختطفت مليشيات الحوثي 20 من منتسبي وزارة الداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي بالحديدة ونقلتهم إلى صنعاء.



وأفادت مصادر يمنية أن المليشيات الانقلابية شنت حملة اختطافات شملت تسعة من الضباط في مديرية أمن الحديدة، ممن تم إقصاؤهم من وظائفهم، بعد اجتياحهم للمدينة في منتصف أكتوبر من عام 2014 واستبدالها بموالين.