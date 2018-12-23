المرصد السوري: "داعش" ما زال موجودًا داخل الأراضي السورية

أكد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش الأرهابي ما زال موجودا داخل الأراضي السورية بقوة، مشيرا إلى أن من يدعي زوال خطر التنظيم الإرهابي من الأراضي السورية لا يدري شيئا.



وقال مدير المرصد السوريـ فى مقابلة خاصة لقناة "الحرة" الأمريكيةـ إنه "وفق المعطيات الموثقة لدينا، فإن تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي السورية تفوق المساحات التى تسيطر عليها تركيا والمعارضة الموالية لها في عفرين ودرع الفرات في شمال شرق حلب".

وأضاف أن تنظيم "داعش" متواجد في شرق حمص، وغرب "دير الزور"، وبعض المناطق بشرق الفرات، مؤكدا أن داعش لديه آمال كبيرة في الانتعاش من جديد في سوريا.



وأوضح مدير المرصد السوري أنه لا يزال يتواجد عشرات الآلاف من الخلايا النائمة لعناصر تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية، تهاجم قوات "سوريا الديمقراطية" بشكل شبه يومي، انطلاقا من مدينة "منبج" التي تحاول تركيا أن تستبق قوات النظام للسيطرة عليها وصولا إلى "دير الزور".



وأشار عبدالرحمن إلى أن عناصر "داعش" دخلوا إلى إدلب، وأن هناك اعتقالات بحقهم بشكل يومي من قبل هيئة "تحرير الشام"، مضيفا أن انتشار قوات المعارضة الموالية لتركيا على الشريط الحدودي مع أنقرة سيجعل المنطقة تشهد مجازر بحق الأكراد في تلك المناطق، مثل التي وقعت في "عفرين".. حيث راح ضحيتها 400 مدني من أبناء الشعب السوري "الأكراد".