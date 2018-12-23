رئيس معهد التخطيط القومي: دورنا إعداد البحوث وبناء الكوادر

قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، إن الاحتفال اليوم بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الماجستير المهني في التخطيط والتنمية يعد بمثابة تأكيد على أداء المعهد لرسالته.



وأضاف زهران، خلال كلمته باحتفالية المعهد بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء برنامج الماجستير المهني في التخطيط والتنمية، أن أحد الأدوار الرئيسية للمعهد هو إعداد البحوث والدراسات وبناء القدرات والكوادر، وبالتالي ننظر للدراسات العليا ليس باعتبارها مجرد منح درجة علمية، وإنما تحقق الغرضين مع بعضهم البعض.

