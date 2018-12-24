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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 05:06 ص

بعد التصديق عليه.. 5 معلومات عن العلاج الجديد لأمراض الدم النادرة

العلاج الجديد لأمراض
العلاج الجديد لأمراض الدم النادرة
ريم محمود
dostor.org/2447621

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم على حقن التى تسمى "Ultomiris" وتحتوى على المادة الفعالة (ravulizumab) لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من الهيموجلوبين الليلي الانتيابي (PNH)، وهو أحد أمراض الدم النادرة والمهددة للحياة، وترصد "الدستور" أبرز 5 معلومات عن هذا العلاج.

- الطريقة التي يعالج بها المرضى الذين يعانون من أمراض الدم النادرة.
- لحقن الجديدةUltomiris تحتوى على تركيبة جديدة.
- يحتاج المرضى للعلاج مرة واحدة فقط كل 8 أسابيع، دون المساس بالفعالية.
- الآثار الجانبية الشائعة للدواء الجديد التي أبلغ عنها المرضى في التجارب السريرية هي الصداع وعدوى الجهاز التنفسي العلوي.
- نصح مقدمي الرعاية الصحية بالحذر عند إعطاء Ultomiris للمرضى الذين يعانون من أي عدوى أخرى.

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