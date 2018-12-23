أسوان تنفذ سيناريو "صقر 39" لمواجهة الأزمات (صور)

بدأت محافظة أسوان في أعمال تنفيذ المشروع التدريبي العملي صقر 39 كتدريب مشترك بالتعاون مع كل من قيادات قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية كسيناريو طوارئ تخيلى لمواجهة الأزمات في بعض المدن والمراكز بمحافظة أسوان.



جاء ذلك بمشاركة اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان واللواء أيمن محمد دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وممثلى وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مسئولى مديرية الأمن والمديريات الخدمية والجهات المعنية، ورؤساء المراكز والمدن.



وبدأ السيناريو بتنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة من خلال 3 مراحل هي التخطيط وإدارة الأزمة ومجابهة التهديدات، والذى سيستمر تنفيذه من اليوم حتى 25 ديسمبر الحالى.



وشهد اليوم الأول للتدريب العملى رفع درجة الاستعداد وعرض تقارير من السكرتير العام للمحافظة ومديرى الجهات المشاركة، أعقبه تفقد نائب محافظ أسوان ورئيس أركات قوات الدفاع الشعبى والسكرتير العام للمحافظة عملية إصطفاف العربات والمعدات بمنطقة أرض المعارض وهي تمثل 50% من المعدات المستخدمة في مجابهة أى أزمات أو كوارث بإجمالى 272 عربة ومعدة.



ومن ناحيته أكد اللواء سعيد حجازى على أهمية إجراء هذه المحاكاة التخيلية لتوفير التدريب العملى لكافة الأجهزة والجهات المعنية على كيفية الأزمات والكوارث للحفاظ على الأرواح وتقليل الأضرار السلبية الناجمة عنها، لافتا إلى أن التدريب العملى والذى سبقه العديد من جلسات التلقين ساهم بشكل مباشر في تدريب وصقل مهارات أفراد كل الجهات المشاركة ورفع كفاءتهم لمواجهة مثل هذه الأزمات وخاصة أن وقوع مثل هذه الأحداث الطارئة والمفاجئة يتطلب معه ضرورة توفير التوعية والتدريب المسبق اللازم لكل الأفراد العاملين بهذه الجهات للتعامل الإيجابى والسريع معها.



وأوضح "حجازى" أن تنفيذ هذا السيناريو يأتى ضمن التعاون البناء بين قوات الدفاع الشعبى والعسكرى والأجهزة الأمنية والتنفيذية للمحافظة، مقدما شكره لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى بقيادة اللواء خالد توفيق على دورهم الوطنى في تنظيم وتنفيذ التدريبات العملية لمجابهة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ ندوات ومحاضرات وزيارات لطلبة الجامعات المصرية من أجل تنمية روح الولاء والإنتماء لدى أبنائنا من الطلاب، وحرص قيادة الدفاع الشعبى وجمعية المحاربين القدماء بالإحتفال بيوم الشهيد والذي يمثل بدوره أسطورة تاريخية لقواتنا المسلحة في الدفاع والذود عن الوطن وتقديم الأرواح فداء له لرفع هاماته ورايته عالية خفاقة في سماء الحرية والكرامة الوطنية.



وفي نفس السياق أشار نائب المحافظ بأن ما يتم تنفيذه اليوم لهذا البيان العملى لمواجهة الأزمات يهدف للوصول إلى أعلى مستويات التجهيز والاستعداد وخاصة أن هذا المشروع التدريبى في حد ذاته يعتبر هدف وأيضا وسيلة في وقت واحد، لأن الهدف يتمثل في تدقيق قاعدة البيانات والمعلومات لكل جهة من الجهات المشاركة عن المعدات وصلاحياتها الفنية مع إجراء عمليات الصيانة وتجهيز المعسكرات والمهمات، كما أن المشروع هو وسيلة حيوية لمواجهة أى ظروف طارئة أو كوارث طبيعية وصناعية، لافتا إلى أنه أصبح كل مسئول في موقعه يعلم تماما مدى إمكانياته وأعداد المعدات ونوعيتها، والدور المطلوب من هذه الجهات في حالة وقوع الأزمة لمواجهة أى إحتمالات أو مواقف وذلك طبقا لخصوصية المحافظة ومتطلباتها وطبيعتها الجغرافية ليؤكد كل ذلك على الترابط بين مؤسسات الدولة لتصبح كتلة واحدة في مواجهة أى تحديات.



والجدير بالذكر بأنه شارك في نموذج المحاكاة لسيناريو العملية صقر 39 عدة جهات من بينها (إدارة الأزمات والكوارث – مديرية الصحة – مرفق الإسعاف – مديرية التضامن الإجتماعى – مديرية التموين – شركة مياه الشرب والصرف الصحى – مديرية التربية والتعليم – مديرية الشباب والرياضة – شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء – الرى – الحراسات – المرور – الحماية المدنية – الوحدات المحلية).