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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:42 م

معيط: قدر لهذا الجيل أن يتحمل عبء التحول.. وسنتقدم للأفضل

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2447609

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية تمر بمرحلة تحول شديدة، بطلها الحقيقي هو الشعب المصري الذي تحمل تبعات مشكلات تراكمت لفترات طويلة دون حلول جذرية، مضيفًا: قدر لهذا الجيل أن يتحمل كل هذا العبء وبلدنا خلال الفترة القادمة ستتقدم من خطوة لأخرى أفضل.

وأعرب وزير المالية، خلال كلمته باحتفالية معهد التخطيط القومي مناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الماجستير المهني في التخطيط والتنمية المستدامة، عن سعادته بالتواجد داخل معهد التخطيط والمشاركة في فاعليات الحفل، قائلًا: سعيد بالعودة للحياة الأكاديمية مرة ثانية الحياة العملية مرهقة، كما أن معهد التخطيط كيان ونموذج مشرف يضم عقليات تفتخر بها مصر لديهم حلول كثيرة لما تعانيه مصر من مشكلات، لما يحققه من تكامل بين الحياة العملية والأكاديمية.

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