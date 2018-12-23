حاتم العراقي يحتفل بالعام الجديد في لبنان صحبة عاصي الحلاني

ما بين قبرص ولبنان، يتنقل عندليب الأغنية العراقية الفنان حاتم العراقي محتفلًا بقدوم العام الجديد 2019، من خلال حفلين غنائيين أعد لهما برنامجًا غنائيًا من أهم وأجمل أغنياته ومواويله الشهيرة.



وفي يوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018، يحيي الحفل الأول في قبرص التركية، بقاعة الحفلات بفندق Elexus يرافقه بها فرقته الموسيقية، ليتوجه بعدها في اليوم التالي مباشرة الى العاصمة اللبنانية بيروت لإحياء الحفل التالي مساء السبت الموافق 29 ديسمبر 2018، في كازينو لبنان يشاركه بها الفنان اللبناني عاصي الحلاني.



إلى جانب ذلك، وبالتزامن مع إحياء الحفلين الغنائيين في قبرص ولبنان، يعرض حاتم العراقي أغنيته المصورة من أغنيات ألبومه الأخير 2018 "واتضح" من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان سيف عامر وتوزيع حسام الدين، بطريقة الفيديو كليب، من إخراج رأفت البدر، وذلك عبر قناة روتانا بـ"اليوتيوب"، والتي كان قد صورها في تركيا خلال الفترة الماضية.