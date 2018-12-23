زيادة أسعار الحج السياحي 10%

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عن أن هناك زيادة بأسعار الحج ستصل إلى أكثر من 10% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.



وأوضح "السيسي"، في تصريحات، لـ"الدستور"، أن هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات من الجانب السعودي، وزيادة الضرائب من الجانب السعودي، موضحًا أن اللجنة العليا للحج والعمرة انتهت من صياغة الضوابط لرحلات الحج مبكرا هذا الموسم، لافتًا إلى أن البدء باكرًا في الموسم يلافي عددا من السلبيات التي تواجه عمل الشركات خلال الموسم.



وأضافت مصادر، لـ "الدستور"، أنه من المقرر أن تعتمد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الضوابط خلال الأيام المقبلة بعد أن انتهت اللجنة العليا للحج والعمرة من صياغتها، موضحة أن هذا الضوابط تنظم عمل شركات السياحة أثناء موسم الحج، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالسكن والأماكن التي يحظر بها سكن الحجاج، والتي تلتزم بها الشركات، وتقوم لجان الوزارة بالتفتيش على السكن قبل بداية الموسم للتأكد من مطابقتة للضوابط.

