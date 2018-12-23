بعثة الجامعة العربية بفيينا تنظم احتفالية باليوم العالمي للغة العربية

أقامت بعثة جامعة الدول العربية بفيينا، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع مجلس السفراء العرب ومكتب الأمم المتحدة بفيينا، وذلك طبقا لتوجيهات الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط.



وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، أنه شارك في هذه الاحتفالية إلى جانب السفراء العرب، كل من السفيرة تيريزا أنجين مدير الادارة الثقافية بوزارة الخارجية النمساوية، وجون براندولينو مدير إدارة المعاهدات بالأمم المتحدة، ممثلا عن المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بفيينا، والدكتورة سلوى دلاله مدير إدارة المؤتمرات والوثائق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وألقى سفير دولة الكويت كلمة عن الجانب العربي، ذكر فيها بأن اللغة العربية من أكثر اللغات انتشارًا في العالم بالنظر لعدد الناطقين بها، وأهميتها بالنسبة للدول الإسلامية والإفريقية المجاورة.



وعبر عن تقديره لجهود المترجمين إلى اللغة العربية في الأمم المتحدة لما يبذلونه من جهود، كما عبرت كل من مديرة الإدارة الثقافية بوزارة الخارجية النمساوية والسيد ممثل المدير العام لمكتب الأمم المتحدة عن تقديرهما للقيمة الكبيرة للغة العربية وتاريخها العريق، وضرورة تقديم الدعم اللازم لها ومساواتها باللغات الأخرى بالأمم المتحدة.



وشهدت هذه الاحتفالية عزفا للموسيقى العربية على آلة القانون، بالإضافة إلى عرض لوحات فنية للخط العربي، وعدد من الكتب التي تتناول اللغة العربية وتاريخها، وبعض منتجات الصناعات التقليدية العربية، وتقديم بعض الأكلات من المطبخ العربي لضيوف الاحتفالية.