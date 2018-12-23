القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
عالم
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:33 م

الهلال الأحمر الكويتي يقدم مساعدات للاجئين السوريين في الأردن

الهلال الأحمر الكويتي
نيفين أشرف
dostor.org/2447579

وجهت جمعیة الھلال الأحمر الكویتیة، بالتعاون مع نظیرتھا الأردنیة، الیوم الأحد، مساعدات نقدیة وعینیة لما يقرب من 500 أسرة سوریة لاجئة، تعیش في مختلف مناطق الأردن.

وقال سفیر الكویت لدى الأردن، عزیز الدیحاني، لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) عقب حفل التوزیع الذي جرى بمقر الھلال الأحمر الأردني في عمان، إن العمل الإنساني الكویتي یعد من ركائز السیاسة الخارجیة الكویتیة التي رسخھا الأمیر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف "الدیحاني" أن العون الإنساني الذي تقدمه الكویت للأشقاء السوریین في الأردن، یأتي استكمالًا لعمل إنساني یتواصل على مختلف الأصعدة منذ اندلاع الأزمة السوریة.

وأوضح أن ھذا العون یتجسد بتقدیم الدعم الإغاثي المباشر، وإقامة المؤتمرات الدولیة الثلاثة الخاصة باللاجئین السوریین، والمشاركة في المؤتمرین الرابع والخامس اللذین عقدا في بروكسل ولندن.

من جانبه، قال مدیر الإدارة العالمیة وشئون المتطوعین في الھلال الأحمر الكویتي، الدكتور مساعد العنزي، إن المساعدات التي تم توزیعھا بالتعاون مع جمعیة الھلال الأحمر الأردني تشمل توزیع 500 كوبون بقیمة 70 دولارًا للكوبون الواحد، و2000 غطاء، وتأتي في إطار برنامج دعم كویتي للاجئین السوریین.

وأضاف أن عدد المستفیدین من البرنامج بلغ حتى الآن نحو 4000 أسرة سوریة، مؤكدًا أھمیة ھذا الدعم للتخفیف عن ھذه الأسر وطأة موسم الشتاء.

ویعیش في الأردن حوالي 1.3 ملیون لاجئ سوري، یعیش نحو 10 بالمئة منھم في المخیمات فیما یعیش الباقون في مختلف محافظات الأردن.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

منذ أقل من شهر

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

الآن

"مميش" يعد بدراسة تسهيلات تمويلية مع "المركزي" لمستثمرى سيناء

عزل نقيب الصيادلة وإلغاء قراراته

"عبدالعال" ينتقد غياب الوزراء عن الجلسات العامة

مميش: المنطقة الاقتصادية تتميز بإعفاء ضريبي يصل إلى 20 عامًا

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة الأهلي ضد جيما الأثيوبي مباشر

Watch Jimma Aba Jifar vs Al Ahly Live Today مشاهدة مباراة الاهلي وجيما

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم

al ahly vs jimma kenema | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما (بث مباشر)

ألبومات الصور

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

إزالة التعديات بجوار نادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة الأهلي ضد جيما الأثيوبي مباشر

Watch Jimma Aba Jifar vs Al Ahly Live Today مشاهدة مباراة الاهلي وجيما

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم

al ahly vs jimma kenema | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما (بث مباشر)

كشكول

انطلاق دورة تدريب ترقى المعلمين المساعدين بجنوب سيناء

بالصور.. افتتاح مركز تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادى بجامعة أسيوط

توقيع عقود تمويل ٣٥ مشروعًا بحثيًا بجامعة الفيوم

بدء تلقي طلبات الدمج للثالث الثانوى.. يناير المقبل

«التعليم»: المدارس جاهزة لاستقبال التابلت قبل نهاية الترم الأول

الأمصار

وسط توافد ملكي.. لحظة وصول جثمان الأمير طلال "فيديو"

جامعة الدول العربية تدين التفجيرين الإرهابيين في مقديشيو

تعيين أول روبوت بجهة حكومية سعودية

مصر.. الإعدام والسجن للمتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات

لدواعي أمنية.. تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في قضية "التخابر مع حماس"

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

العربي للطفولة والتنمية ينعي الأمير طلال بن عبد العزيز

"الدستور" يهنئ رضوى خيري عبدالجواد بزفافها

رغم اندثار أنتيكات الرخام.. "إبراهيم العاجي" يحافظ على مهنة الأجداد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

8 مأكولات تزيد من فرصة الإنجاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎