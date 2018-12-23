الهلال الأحمر الكويتي يقدم مساعدات للاجئين السوريين في الأردن

وجهت جمعیة الھلال الأحمر الكویتیة، بالتعاون مع نظیرتھا الأردنیة، الیوم الأحد، مساعدات نقدیة وعینیة لما يقرب من 500 أسرة سوریة لاجئة، تعیش في مختلف مناطق الأردن.



وقال سفیر الكویت لدى الأردن، عزیز الدیحاني، لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) عقب حفل التوزیع الذي جرى بمقر الھلال الأحمر الأردني في عمان، إن العمل الإنساني الكویتي یعد من ركائز السیاسة الخارجیة الكویتیة التي رسخھا الأمیر صباح الأحمد الجابر الصباح.



وأضاف "الدیحاني" أن العون الإنساني الذي تقدمه الكویت للأشقاء السوریین في الأردن، یأتي استكمالًا لعمل إنساني یتواصل على مختلف الأصعدة منذ اندلاع الأزمة السوریة.



وأوضح أن ھذا العون یتجسد بتقدیم الدعم الإغاثي المباشر، وإقامة المؤتمرات الدولیة الثلاثة الخاصة باللاجئین السوریین، والمشاركة في المؤتمرین الرابع والخامس اللذین عقدا في بروكسل ولندن.



من جانبه، قال مدیر الإدارة العالمیة وشئون المتطوعین في الھلال الأحمر الكویتي، الدكتور مساعد العنزي، إن المساعدات التي تم توزیعھا بالتعاون مع جمعیة الھلال الأحمر الأردني تشمل توزیع 500 كوبون بقیمة 70 دولارًا للكوبون الواحد، و2000 غطاء، وتأتي في إطار برنامج دعم كویتي للاجئین السوریین.



وأضاف أن عدد المستفیدین من البرنامج بلغ حتى الآن نحو 4000 أسرة سوریة، مؤكدًا أھمیة ھذا الدعم للتخفیف عن ھذه الأسر وطأة موسم الشتاء.



ویعیش في الأردن حوالي 1.3 ملیون لاجئ سوري، یعیش نحو 10 بالمئة منھم في المخیمات فیما یعیش الباقون في مختلف محافظات الأردن.