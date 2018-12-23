"الصحفيين" تتقدم ببلاغ ضد نقيب الصيادلة بتهمة السب والقذف

تقدم المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، ظهر اليوم الأحد، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد محيي الدين إبراهيم عبيد، نقيب الصيادلة؛ لاتهامه بالمساس بالذمة المالية والسب والقذف والتشهير في حق الزملاء عاطف عبدالعزيز عبدالسلام بدر، ومحمد شكري حسين الجرنوسي، وإسراء طلعت سليمان، وآية أحمد سيد محمد دعبس.



جاء في البلاغ أن محيي عبيد نشر بيانًا على حسابه الشخصي اتهم فيه الزملاء بالحصول على 20 ألف جنيه لكل منهم من بعض منافسيه، بل وصل الأمر إلى توجيه اتهام صريح لثلاثة مواقع إخبارية بالحصول على مليون جنيه رشوة لكل منها مقابل حملات صحفية ضده كما زعم.



وتقدم المستشار القانوني للنقابة بأربعة بلاغات مستقلة مقدمة من الزملاء اتهموا فيها محيي الدين إبراهيم عبيد بالسب والقذف والتشهير والمساس بذمتهم المالية، وذلك في بيان نشره على حسابه الشخصي.



وشملت بلاغات النقابة والزملاء حافظة مستندات تضمنت صورا للبيان الصادر عن محيي عبيد على صفحته الذي اتهم فيه الزملاء بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض منافسيه.



وطالبت النقابة المستشار نبيل صادق، النائب العام، بسرعة استدعاء محيي الدين إبراهيم عبيد، نقيب الصيادلة، لسماع أقواله في الاتهامات التي وجهها في حق الزملاء.

