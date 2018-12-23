القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:31 م

"تموين الوادي الجديد": استلام 364 بطاقة جديدة

تموين الوادي الجديد:
ا ش ا
dostor.org/2447575

أكد معاذ عبدالرحيم مدير عام الرقابة التموينية بتموين الوادى الجديد، الأحد، أنه تم استلام 364 بطاقة تموينية جديدة بواقع 178 بطاقة لمستفيدين من مدينة الخارجة و82 بمركز الداخلة و3 بطاقات بمركز بلاط و33 بطاقة بمركز الفرافرة و32 بطاقة بمركز باريس و10 بطاقات لقرية المنيرة و26 بطاقة لقرية بولاق.

وقال عبدالرحيم إن البطاقات تشمل الفصل الاجتماعى وبدل تالف وبطاقات جديدة لمن ليس لديهم بطاقات؛ بهدف حصولهم على الخبز والمستحقات التموينية المدعمة حيث تواصل مكاتب التموين والإدارات على مستوى المراكز تلقي طلبات الراغبين في استخراج البطاقات الجديدة وذلك بخلاف تحديث البيانات الذي تم خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بكافة الإدارات التموينية لسرعة تسليم البطاقات الجديدة للمستفيدين في إطار خطة وزارة التموين للتيسير على المواطنين.

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