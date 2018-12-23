القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:27 م

بث مباشر .. مباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفدرالية

بث مباشر .. مباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفدرالية

بث مباشر .. مباراة
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يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره القطن التشادى، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تذاع المباراة في الرابعة من عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة على قناة on sport الفضائية.

وتبدو فرص الزمالك كبيرة في حسم التأهل للدور القادم بعد أن حقق فوزا كبيرا بسبعة أهداف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بتروسبورت.
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