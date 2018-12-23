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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:28 م

السفير المصرى فى باريس يؤكد الأهمية التى توليها مصر لتعزيز أواصر التعاون مع إفريقيا

إيهاب بدوي سفير
إيهاب بدوي سفير مصر فى باريس
ا ش ا
dostor.org/2447566

أكد إيهاب بدوي سفير مصر فى باريس، ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، الأهمية التى توليها مصر لتعزيز أواصر التعاون فى كافة المجالات بين الدول الإفريقية، خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير خلال مشاركته فى الحفل الذى أقامته المجموعة الإفريقية باليونسكو بمناسبة نهاية العام، حيث قام بصفته رئيسًا للجنة المنظمة لأسبوع إفريقيا 2018 باليونسكو، بتوزيع شهادات التقدير على كل من شارك فى تنظيم هذا الحدث الثقافي الهام، من سفراء ودبلوماسيين وعلماء وفنانين وطلاب.

وجدد "بدوى" التزام مصر الدائم تجاه دعم دول القارة الإفريقية وشعوبها الشقيقة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، مبرزًا استضافة مصر مؤخرًا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حدثين اقتصاديين هامين، هما: منتدى إفريقيا 2018، والمعرض التجارى الإفريقي، واللذان تسعى مصر من خلالهما إلى تعزيز التكامل الاقتصادى والتبادل التجاري بين دول القارة، فضلا عن خلق منصة للحوار وتبادل المعلومات بين الحكومات ومجتمع الأعمال فى إفريقيا.

وأشاد بدوي بهذه المناسبة بالتعاون الوثيق الذى جمع الوفد المصري لدى اليونسكو مع كافة الوفود الإفريقية الشقيقة، لإخراج هذا الحدث الإفريقى السنوى الأكبر فى فرنسا على هذا القدر من التميز والإبداع، موجهًا الشكر لرعاة الحدث، وأبرزهم وزارة السياحة المصرية، وشركة مصر للطيران، ووفد المملكة العربية السعودية باليونسكو، على ما قدموه من دعم ومساندة لتنظيمه.

وشارك في الحفل رئيس المجموعة الإفريقية في اليونسكو، ومساعد المديرة العامة لليونسكو للعلاقات الخارجية والأولوية الإفريقية، وعدد كبير من السفراء والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى اليونسكو، فضلًا عن مجموعة من المثقفين والفنانين الأفارقة المقيمين في فرنسا.

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