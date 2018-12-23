مجلس الوزراء: الانتهاء من مشروع روضة السيدة زينب خلال 18 شهرا

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الانتهاء من مشروع روضة السيدة زينب "تل العقارب سابقا" بمحافظة القاهرة في وقت قياسي استغرق 18 شهرا.



وذكر المركز- خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف ‏محافظات الجمهورية- أن المشروع أقيم على مساحة 7.5 فدان، بإجمالي وحدات سكنية بلغت 816 وحدة، و202 وحدة ‏تجارية.



وأشار إلى أن التصميم المعماري للمشروع رُوعي فيه الحفاظ على الطابع الإسلامي التاريخي لتلك المنطقة، منوها بأن الحكومة ستقوم بإعادة تسكين أهالي منطقة "تل العقارب" في مشروع "روضة السيدة زينب"، والتي تحملت الحكومة طوال مدة تنفيذ المشروع تكاليف إيجار السكن المؤقت لأهالي المنطقة.



وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه سيواصل إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.