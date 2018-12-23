القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:20 م

حصري مشاهدة مباراة الزمالك والقطن الان بث مباشر

حصري مشاهدة مباراة الزمالك والقطن الان بث مباشر

حصري مشاهدة مباراة
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حصري مشاهدة مباراة الزمالك والقطن الان بث مباشر



في مباراة سهلة نسبيا للفارس الأبيض، يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على القطن التشادي، في الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ32، من كأس الكونفدرالية الإفريقية، كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر kora star

 

وكان لقاء الذهاب بملعب بتروسبورت بالقاهرة، قد انتهى بفوز الزمالك بسبعة أهداف نظيفة، وستكون مهمة الأبيض في تشاد سهلة للغاية، خاصة وأن الفريق اكتسح نظيره التشادي في مباراة الذهاب، موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي ب مباشر اليوم الأحد والقنوات الناقلة، لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر اليوم الأحد.



ويشارك الفريق الأبيض في الكونفدرالية، باعتباره بطلا لكأس مصر نسخة 2017-18، وكان الزمالك قد ودع النسخة الماضية من البطولة من دور الـ32 على يد فريق ولايتا ديشا المتواضع.

 

تشكيل الزمالك المتوقع:

 

وسيبدأ كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

 

 

عماد السيد في حراسة المرمى

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء وحمدي النقاز ومحمد عبد الغني

الوسط : محمد إبراهيم وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وكهربا

الهجوم: كاسونجو

 

 

وستقوم قناة أون سبورت 2 بث مباراة الإياب بين الزمالك والقطن التشادي، حصريا في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

 

وستكون مهمة الفريق التشادي شبه مستحيلة اليوم للصعود والتأهل على حساب الزمالك حيث يحتاج للفوز بفارق 8 اهاف للتأهل للدور المقبل في بولة الكونفدرالية الإفريقية، مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم الأحد بث مباشر في الكونفدرالية الإفريقية.

 

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة سلسلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، ويحتل الزمالك محليا صدارة الدوري المصري برصيد 35 نقطة جمعها من 11 انتصار وتعادلين وهزيمة، ونجح في التتويج بلقب السوبر المصري السعودي على حساب الهلال السعودي في أكتوبر الماضي، ويقدم جروس المدير الفني للزمالك أرقاما تاريخية مع الفريق في الموسم الحالي.

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