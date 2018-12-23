مصرع رجل وزوجته داخل حمام منزلهما بالدقهلية

لقى زوجين بمدينة طلخا بالدقهية مصرعهما، داخل حمام منزلهما، إثر حدوث تسرب للغاز من أسطوانة الغاز الخاصة بسخان المياه.



وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة طلخا، بمصرع زوجين داخل حمام منزلهما بسبب تسرب غاز.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء أحمد العزب وإسلام سعد، إلى مكان البلاغ وتبين وفاة كلا من "حسن.ع.د"، 50 سنة،عامل، وزوجته "دعاء. س. م"، 33 سنة، ربة منزل، داخل حمام الشقة سكنهما.



وبالفحص تبين أن سبب الوفاة حدوث تسرب للغاز من أسطوانة البوتاجاز الخاصة بسخان المياه؛ واختناقهما؛ مما أدى إلى وفاتهما فى الحال، حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.