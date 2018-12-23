تأجيل محاكمة المتهمين في "فساد المليار دولار" لـ23 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل ثاني جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية، ومدير شركة "أم اتش" للتوريدات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركة آير جو إيجبت، في اتهامهم باختلاس أموال عامة، وإجراءهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث، بقصد اختلاسها لأنفسهما، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" لـ23 فبراير للاطلاع.



عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين: وجيه حمزة شقوير، ومجدي عبد المجيد، بأمانة سر سعيد عبد الستار.



كان المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة" والتي يساهم فيها البنك التجارى الدولى الذي تعد أمواله أمولا عامة، بأن اختلسا مبلغ 18 مليون و585 ألف و943 دولار عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة، بكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية، فأسسا شركة خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط فى اختلاس أموال الشركة جهة عملهما، وإجراء تحويلات بنكية من جهة عملهما إلى حسابات الشركة، واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار، واختلس المتهم الثانى مبلغ 9 ملايين دولار، بأن قاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية كما اختلسا مبلغ 163 مليون و295 ألف و170 دولار ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو.