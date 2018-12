حقيقة الشخص المثير للجدل مع ياسمين صبري على السوشيال ميديا

أثار مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، الجدل من معجبيها.



وظهرت ياسمين عبر مقطع الفيديو وهي بجانب شخص، على أنغام أغنية المطربة العالمية ماريا كاري "all I need on Christmas"، وذلك احتفالًا بالعام الجديد.



الفيديو جعل متابعي ياسمين يتساءلون عن هوية هذا الشخص الذي ظهر بجانبها، وتحتفل معه بالعام الجديد.



وهذا الشخص هو شقيق ياسمين صبري، الذي قلما ظهر معها في أي مناسبة رسمية، لأنه يعيش في الخارج، ويكمل دراسته في أوروبا.