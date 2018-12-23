القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:16 م

رئيس الشيشان يريد إنهاء مسيرته المهنية

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قاديروف
وكالات
dostor.org/2447551

قال رئيس الشيشان رمضان قاديروف، إنه يريد إنهاء مسيرته المهنية كرئيس للمنطقة، وليس على المستوى الاتحادي، معترفًا بأنه يخطط لترك منصبه.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، التي أوردت النبأ، اليوم الأحد، بأن "قاديروف" أشار إلى أنه ليس لديه طموح للحصول على وظيفة في الوزارة أو غيرها من السلطات العليا.

وقال الرئيس الشيشاني: "أريد أن أنهي مسيرتي المهنية كقائد للمنطقة، للجمهورية".

ترأس رمضان قاديروف الشيشان لأكثر من عقد من الزمان.. وفي 2011، أعاد البرلمان انتخابه، وبعد خمس سنوات، تم انتخاب قاديروف مجددا عن طريق الانتخابات المباشرة، حيث حصل على تأييد أكثر من 97 بالمئة من الناخبين.

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