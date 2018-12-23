رئيس مجلس النواب بالبحرين يعزي بن سلمان في وفاة الأمير طلال

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء من رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله، في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صلاة الميت على الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.



وكان في استقبال خادم الحرمين لدى وصوله، المستشار الخاص الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيد كل من الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز عسير، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبد الرحمن بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن طلال بن عبدالعزيز.



وأدى الصلاة على الفقيد الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة بمملكة البحرين، والأمير مولاي إسماعيل، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.