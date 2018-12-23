اتحاد المشروعات الصغيرة: "الوزراء" خصص أرضا لمنطقة صناعية متكاملة بالعاشر

كشف عفت لبدة، أمين عام اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان؛ لإقامة منطقة صناعية متكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى أن المنطقة ستشمل كافة الخدمات اللوجستية والفنية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة.



وأضاف أن الاتحاد تقدم من قبل بمشروع مماثل لمجلس الوزراء لتنفيذه في المنطقة الصناعية لقناة السويس، لتنفيذ 350 مصنعا صغيرا و50 وحدة خدمات، مشيرا إلى أن المجلس وافق على تخصيص أرض لتنفيذ الفكرة في العاشر من رمضان.