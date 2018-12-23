القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
اقتصاد
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:15 م

اتحاد المشروعات الصغيرة: "الوزراء" خصص أرضا لمنطقة صناعية متكاملة بالعاشر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
دعاء أبو العزم
dostor.org/2447548

كشف عفت لبدة، أمين عام اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان؛ لإقامة منطقة صناعية متكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى أن المنطقة ستشمل كافة الخدمات اللوجستية والفنية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة.

وأضاف أن الاتحاد تقدم من قبل بمشروع مماثل لمجلس الوزراء لتنفيذه في المنطقة الصناعية لقناة السويس، لتنفيذ 350 مصنعا صغيرا و50 وحدة خدمات، مشيرا إلى أن المجلس وافق على تخصيص أرض لتنفيذ الفكرة في العاشر من رمضان.

موضوعات متعلقة

12 مليار جنيه استثمارات متوقعة فى منطقتين صناعيتين بالعاشر

"السويدى": مشروع "شغلك فى قريتك" يرفع مستوى معيشة المواطنين

مباريات الجولة 11 من "الليجا" تحتل عناوين الصحف الإسبانية

تفاصيل مباحثات إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بعتاقة

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهرين

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهرين

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

"مميش" يعد بدراسة تسهيلات تمويلية مع "المركزي" لمستثمرى سيناء

عزل نقيب الصيادلة وإلغاء قراراته

"عبدالعال" ينتقد غياب الوزراء عن الجلسات العامة

مميش: المنطقة الاقتصادية تتميز بإعفاء ضريبي يصل إلى 20 عامًا

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة الأهلي ضد جيما الأثيوبي مباشر

Watch Jimma Aba Jifar vs Al Ahly Live Today مشاهدة مباراة الاهلي وجيما

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم

al ahly vs jimma kenema | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما (بث مباشر)

ألبومات الصور

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

إزالة التعديات بجوار نادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة الأهلي ضد جيما الأثيوبي مباشر

Watch Jimma Aba Jifar vs Al Ahly Live Today مشاهدة مباراة الاهلي وجيما

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم

al ahly vs jimma kenema | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما (بث مباشر)

كشكول

انطلاق دورة تدريب ترقى المعلمين المساعدين بجنوب سيناء

بالصور.. افتتاح مركز تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادى بجامعة أسيوط

توقيع عقود تمويل ٣٥ مشروعًا بحثيًا بجامعة الفيوم

بدء تلقي طلبات الدمج للثالث الثانوى.. يناير المقبل

«التعليم»: المدارس جاهزة لاستقبال التابلت قبل نهاية الترم الأول

الأمصار

وسط توافد ملكي.. لحظة وصول جثمان الأمير طلال "فيديو"

جامعة الدول العربية تدين التفجيرين الإرهابيين في مقديشيو

تعيين أول روبوت بجهة حكومية سعودية

مصر.. الإعدام والسجن للمتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات

لدواعي أمنية.. تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في قضية "التخابر مع حماس"

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

العربي للطفولة والتنمية ينعي الأمير طلال بن عبد العزيز

"الدستور" يهنئ رضوى خيري عبدالجواد بزفافها

رغم اندثار أنتيكات الرخام.. "إبراهيم العاجي" يحافظ على مهنة الأجداد

الصحة

8 مأكولات تزيد من فرصة الإنجاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎