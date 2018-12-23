الشرطة الألمانية تلقي القبض على مشتبه في تقديمه الدعم لـ"داعش"

ألقت الشرطة في مدينة هامبورج الألمانية القبض على ألماني للاشتباه في تقديمه الدعم لـ"داعش".



وأعلنت الشرطة في هامبورج اليوم الأحد أن المشتبه به18عاما دعا في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أمور من بينها قتل رجال شرطة، كما حاول حث آخرين على الانضمام إلى التنظيم.



وكانت تحقيقات مكثفة لأمن الدولة وللمدعي العام الألماني في هامبورج قادت إلى تعقب المشتبه به، وأصدر الادعاء العام أمر اعتقال بحقه وأمرا بتفتيش مسكنه.



وعثر المحققون أثناء تفتيش منزل الشاب الصغير أول أمس الجمعة، على العديد من الأدلة التي من المنتظر تحليلها، وتم اقتياد الشاب للمثول أمام قاضي تحقيقات.