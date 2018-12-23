برلمانيون يطالبون بتقنين أوضاع الـ«توك توك» في مصر

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم لقرار وقف اصدار تراخيص جديدة لـ«التوك توك»، مطالبين بضرورة وضع ضوابط تنظم عمله، بعدما أصبح وسيلة مواصلات لا يمكن الاستغناء عنها خاصه لكبار السن.





وفي السياق، طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتقنين أوضاع الـ«توك توك» في مصر.





وقال الحسينى: «يجب حصر الأعداد المنتشرة فى الوقت الحالى وترخيصها فى إدارات المرور، وتحديد خط سير لها، مؤكدا بأن التوك توك اصبح مصدر رزق لشباب كثيرون عاطلون عن العمل».





وقال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بوقف ترخيص التوك توك قد يؤثر على ظاهرة البطالة خلال تلك الفترة، خاصة أن هناك شباب اتجهوا للعمل على الـ «توك توك» لتوفير لقمة العيش.





وأضاف عضو مجلس النواب: «على الحكومة توفير فرص عمل للشباب قبل أن تتخذ قرار إيقاف التوك توك» مطالباً بضرورة ترخيصه وتقنين أوضاعه بشكل كامل، وتحديد مسارات معينة لسيره حتى لا يؤثر ذلك على حركة المرور.





من جانبه، شدد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على ضرورة حصر أعداد التوك توك ورصدها وعمل تراخيص لها حتى لا يتسبب فى إزاء أحد أو استغلاله فى أمر غير مشروع.





وأشار الحسيني، إلى أن «التوك توك» مصدر رزق للشباب، مضيفا:«أنا ضد إيقافه نهائياً لكن لابد من وضع قانون له ينظم عمله» .





واقترح «الحسينى» منح رخصة لسائقي تلك المركبات لمن تخطى عمرة الـ١٨ عام، لتستفيد الدولة من الموارد المالية لهذه الوسيلة من تحصيل ضرائب والمخالفات المرورية والتأمينات تحت مظلة قانونية.