حبس عاطلين متهمين بالاتجار بالاستروكس في المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه عقب تمكن قوات الأمن من القبض على "ياسين. م" 20 سنة، عاطل، و"حسين. ر. ح" 23 سنة، عاطل، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، عثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2 كيلوجرام، مبلغ مالي قدره 1060 جنيها، سلاح أبيض عبارة عن "سكين").



وبمواجهتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.